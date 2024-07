În intervenția sa, Șoșoacă a provocat controverse afirmând că Federația Rusă este singura țară care dorește cu adevărat pacea în conflictul din Ucraina.

Această declarație vine în contextul în care Diana Șoșoacă este cunoscută pentru pozițiile sale controversate și discursurile critice la adresa Uniunii Europene și a politicii occidentale în general.

În discursul său, ea a acuzat Europa că a contribuit la sărăcirea României și a ucrainenilor, considerând că aceștia din urmă sunt responsabili pentru deteriorarea infrastructurii rutiere în țara noastră.

Înainte de a vorbi în Parlamentul European, Diana Șoșoacă a provocat indignare prin mesajele sale pe buletinul de vot, în care a scris inclusiv „Niciodată cu Ucraina”.

Aceste acțiuni au stârnit reacții puternice din partea opiniei publice și a politicienilor din România și din alte state europene.

În calitate de senator al României, funcţie pe care am deţinut-o din 2020 în Parlamentul României, în februarie 2022 am făcut primul Memoriu internaţional intitulat ”Neutralitate pentru România – Pacea de la Bucureşti”. L-am trimis tuturor ambasadelor implicate, inclusiv Parlamentului European, Comisiei Europene aflate la Bucureşti. Singura parte care a dorit să discute despre pace, uimitor, a fost Federaţia Rusă, moment în care, împreună cu alţi parlamentari, am discutat cu aceştia,

a declarat Diana Șoșoacă.