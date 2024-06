VIDEO. George Pușcaș, încrezător! “Putem să ne batem cu Olanda”

Cred că vom fi pregătiţi la ora jocului de Olanda. Am venit aici să trecem de grupe şi acum ne regăsim într-un moment istoric pentru România. Iar dacă tot am ajuns pe valul acesta incredibil al competiţiei sper să putem continua performanţa aceasta şi să fim pregătiţi pentru un meci mare. Mă simt recunoscător să ajung să joc la o asemenea competiţie cu naţionala României, cu ţara mea, şi să pot să înfrunt unii dintre cei mai buni jucători din lume. Avem încredere că putem să ne batem cu Olanda, am demonstrat asta pe teren. Eu sunt entuziasmat să fiu în teren şi să mă bat de la egal la egal cu orice adversar. Iar acum bucuria pe care o trăim consider că o merităm,

a spus el.