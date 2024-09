Epavele unor nave naziste încărcate cu explozibili, scufundate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, au ieșit la suprafață în apropierea orașului-port Prahovo din Serbia, după seceta severă din lunile iulie și august, care a redus semnificativ nivelul Dunării, potrivit Reuters.

Navele dezvăluite în Prahovo fac parte din sutele de vase scufundate în Dunăre de flota nazistă a Mării Negre în 1944, în timpul retragerii din fața forțelor sovietice. Aceste epave reprezintă o problemă pentru navigație, mai ales în perioadele de secetă când nivelul apei este scăzut. Rămășițele navelor, printre care se regăsesc turete, punți de comandă și carene deteriorate, sunt împrăștiate de-a lungul albiei fluviului.

De asemenea, patru nave datând de dinainte de 1950 au fost descoperite în Parcul Național Dunăre-Drava din Ungaria, în zona Mohacs, unde nivelul Dunării a scăzut la doar 1,5 metri, din cauza valurilor de caniculă și a secetei prelungite.

The wrecks of explosives-laden Nazi ships sunk in the River Danube during World War Two have emerged near Serbia's river port town of Prahovo, after a drought in July and August that saw the river's water level drop https://t.co/ChbmfhvvR3 pic.twitter.com/2dbUUkH6hZ