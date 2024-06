Preşedintele USR, Elena Lasconi, a afirmat sâmbătă, în deschiderea congresului extraordinar, că România nu este o ţară săracă, ci o ţară sărăcită. Aceasta i-a îndemnat pe membrii şi simpatizanţii partidului pe care îl conduce să continue ceea ce au început românii în 1989.

“România nu este o ţară săracă, România este o ţară sărăcită. Cât timp vă mai tolera un sistem de Sănătate care ne lasă să naştem pe trotuarul din faţa spitalului, sau care lasă să moară o femeie în chinuri groaznice, Şi, da, nu vom uita de tine Alexandra, de cazul Alexandrei, gravida care a fost lăsată să moară în chinuri într-un spital din România. Cât timp vom mai tolera un sistem de educaţie care ne reţine copiii în şcoală cel mai mult timp din toată Europa, dar îi face să fie pe locul doi la analfabetism funcţional. De cei mai ţine? Să înveţe texte pe dinafară? Cât timp vom mai tolera să le dăm putere de decizie în viaţa noastră a acestor politicieni care n-au ştiut decât să ia mai mult pentru ei”, a spus Lasconi, în deschiderea congresului extraordinar în care vor fi aleşi membrii Biroului Naţional şi candidatul partidului la alegerile prezidenţiale.

Noul preşedinte al USR a subliniat că îşi doreşte să creeze o mişcare prin care să continue ceea ce s-a început în decembrie 1989.

“Ei bine, eu nu voi mai tolera asta nicio secundă. Voi? Sigur? Vin către voi nu ca să conduc un partid, vin către voi să creez o mişcare, să continuăm ce am început în 1989, să deschide în cuşca în care am fost închişi atâta vreme. Nu am venit aici ca să ţin speranţa în viaţă. Nu sunt aici să vă zic să răbdaţi, să aveţi răbdare. Sunt aici să vă zic ‘gata fraţilor, haideţi la luptă, momentul schimbării este acum'”,

Elena Lasconi, președintele USR