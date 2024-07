Filmările au început luni, 1 iulie, iar atmosfera pe platourile de filmare a fost electrizantă.

După o absență de 10 ani în care au fost jurați la Antena 1, cei trei masterchefi revin la Pro TV, unde au fost inițial jurați pentru primele trei sezoane ale emisiunii MasterChef, între 2012 și 2014.

Noul sezon al emisiunii culinare, al nouălea, urmează să fie difuzat în această toamnă la Pro TV, promițând să aducă spectacol și noi provocări în bucătărie.

Mi s-a întâmplat astăzi când am ajuns în situaţia de a vedea concurenţii în faţa noastră, să evit să mă uit în spatele camerelor pentru că majoritatea plângeau de emoţie. Era un moment cu atâta încărcătură, încât ar trebui să-mi întorc privirea doar către concurenţi. Ce s-a întâmplat astăzi a fost magic, pentru că aşa cum şi echipa de producţie şi noi am avut această curiozitate, oare va fi bine? Şi în momentul în care am am ieşit acolo, echipa de producţie a fost foarte încântată, noi am fost foarte încântaţi, cei care filmau au fost foarte încântaţi, concurenţii toţi foarte emoţionaţi şi ne-am dat seama că s-a întâmplat un moment magic şi sincer. Şi dacă noi ne-am cenzura toată povestea asta, nu am fi nimic altceva decât nişte roboţi. Şi noi nu suntem roboţi,

a declarat Florin Dumitrescu, după prima zi de filmare, potrivit Pagina de Media.