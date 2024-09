Salariile lui Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu la PRO TV

În cadrul acestei secțiuni, ei au fost întrebați despre veniturile lor de la Pro TV, un subiect care a stârnit curiozitatea publicului, având în vedere popularitatea lor și succesul show-ului culinar.

Sorin Bontea, cunoscut pentru umorul său direct, a fost întrebat care dintre colegii săi câștigă mai mult. În stilul său caracteristic, a răspuns fără ezitare, dar păstrând o notă de umor și discreție.

Deși nu a dezvăluit cifre exacte, răspunsul lui Bontea a făcut deliciul publicului, contribuind la atmosfera destinsă și plină de voie bună a emisiunii.

Detaliile precise despre salariile celor trei chefi nu au fost divulgate, dar se speculează că veniturile lor sunt pe măsura succesului pe care l-au avut în televiziune.

Niciunul nu are un salariu mai mare. Puțin. Am zis așa: de la Pro TV mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Noi am avut mereu salariul la fel, cu toate că eu am muncit mai mult, asta e, a spus Bontea.