Victorie uriașă pentru voleiul românesc! Tricolorele s-au calificat la Euro 2026 după...

Victorie uriașă pentru voleiul românesc! Tricolorele s-au calificat la Euro 2026 după un meci de poveste cu Croația

Dragos Soneriu
volei romania

România va juca la Campionatul European de volei din 2026, după ce a câștigat dramatic grupa preliminară în fața favoritei Croația.

Naționala feminină de volei a României s-a calificat pentru a 28-a oară în istorie la Campionatul European, după o victorie spectaculoasă obținută miercuri seara în Sala Polivalentă din Alba Blaj, în fața Croației. Deși în meciul tur fuseseră învinse fără drept de apel, scor 0-3, tricolorele au reușit să își ia revanșa într-un mod convingător, impunându-se cu 3-1 (22-25, 25-21, 26-24, 25-18) după o oră și 53 de minute de joc intens.

Meciul a fost decis în setul al treilea, câștigat dramatic de România cu 26-24, după ce echipa pregătită de selecționerul Guillermo Naranjo Hernandez a revenit de la 1-0 la seturi. Cu această victorie, România a urcat pe primul loc în Grupa G, cu 9 puncte (3 victorii și un eșec), depășind Croația, care are 6 puncte, dar mai are de disputat un meci împotriva modestei selecționate a Kosovo.

Chiar și în cazul unui succes croat cu 3-0 sau 3-1, care ar permite Croației să termine grupa pe primul loc, România are asigurată calificarea la turneul final din 2026. Datorită punctajului acumulat, tricolorele nu mai pot pierde locul printre cele mai bune 5 echipe clasate pe poziția secundă, din totalul de 7 grupe preliminare.

„Sunt absolut copleșită. Să joc în fața publicului de acasă și să obțin o astfel de victorie împotriva unei campioane ca Elena este un vis devenit realitate. Am încercat să rămân concentrată punct cu punct, chiar și atunci când lucrurile păreau să scape de sub control. Suportul fanilor m-a purtat înainte, și sunt extrem de recunoscătoare pentru asta. E cea mai mare din cariera mea de până acum.

În momentele stresante, am găsit echilibrul între a fi agresivă și a rămâne calmă. Gestionez bine aceste situații, iar faptul că am jucat în fața publicului meu m-a ajutat să depășesc momentele dificile.

Budăi-Ungureanu, liderul victoriei. România scrie din nou istorie în voleiul feminin

Cea mai bună jucătoare a tricolorelor în duelul cu Croația a fost Adelina Budăi-Ungureanu, autoare a 21 de puncte. Alături de ea, Denisa-Ștefania Cheluță (13 puncte) și Rodica Buterez (11) au contribuit decisiv la succesul care duce România din nou în elita voleiului continental. De cealaltă parte, pentru Croația, Andrea Mihaljevic și Martina Samadan au fost cele mai eficiente, cu câte 13 puncte.

Calificarea reconfirmă constanța reprezentativei feminine a României, care va participa pentru a patra oară consecutiv la Campionatul European, după edițiile din 2019, 2021 și 2023. Cea mai bună clasare în ultimele decenii a fost locul 11, obținut chiar la ediția precedentă. Cel mai valoros rezultat din palmaresul tricolorelor rămâne medalia de bronz cucerită în 1963, la București.

Turneul final din 2026 se va disputa între 21 august și 6 septembrie, în patru țări: Turcia, Azerbaidjan, Cehia și Suedia. 24 de echipe vor fi aliniate la start, iar România va fi din nou acolo.

Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
