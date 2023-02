Victor Pițurcă: Voi contesta controlul judiciar. Eu și fiul meu n-am vândut nicio mască

Victor Pițurcă a anunțat că va contesta măsura controlului judiciar și susține că el și fiul său, Alexandru, împotriva căruia a fost aceiași măsură, n-au vândut „nicio mască”.

Întrebat dacă are vreo legătură cu șeful Romarm, Gabriel Țuțu, care a fost plasat sub control judiciar în același dosar, Victor Pițurcă a negat: „Nicio legătură! L-am văzut o dată. Băi, fraților, dar nu mai avem voie să mergem în birou la cineva, sau cum?! L-am cunoscut prima dată fiind cu băiatul meu acolo și cu încă o persoană, și atât, și nimic mai mult!”.

„La biroul lui am mers. Am făcut cunoștință pentru prima dată, am stat o jumătate de oră, am vorbit și am plecat”, a precizat Victor Pițurcă.

Întrebat dacă a încercat să vândă măști, Pițurcă senior a răspuns: „Băi, băieți, terminați cu lucrurile astea! Eu și fiul meu n-am vândut nicio mască! De lucrul acesta s-a ocupat o altă firmă! Noi n-avem nimic comun cu măști, cu astea, cu ce se scria, iar bazaconii, că neconforme, nu! MApN a cumpărat de la firma care i-a dat aceste produse o serie de patru-cinci produse”.