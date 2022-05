Vasile Dîncu spune că organizarea grupului de luptă NATO din România este într-un stadiu avansat

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, a declarat, marţi seara, că pregătirile pentru organizarea grupului de luptă NATO din ţara noastră, care va fi condus de Franţa, se află într-un stadiu destul de avansat şi se doreşte ca până la summitul Alianţei Nord Atlantice de la Madrid din luna iunie să fie finalizată configuraţia acestuia.

„Suntem într-un stadiu destul de avansat. Franţa, naţiunea cadru, este cea care face, să spunem aşa, angajamentul, este cea care invită, sigur că negociem şi noi, îi sprijinim şi noi în acest sens. Am stabilit deja în mare măsură detaliile, s-au făcut inspecţiile. Am avut inspecţiile francezilor făcute demult, pentru că ei sunt naţiune cadru şi pentru celălalt battlegroup (grup de luptă – n.r.) de la Mihail Kogălniceanu, care a venit pe filiera europeană, să spunem, a apărării. Credem că în luna viitoare, vrem ca înainte de acest summit al nostru foarte important de la Madrid (summitul NATO – n.r.), de la finalul lui iunie, să avem toată configuraţia acestui battlegroup. Deocamdată, Franţa, Olanda, Belgia, şi mai sunt şi alte ţări care s-au anunţat, dar încă nu am stabilit detaliile legate de ce tip de forţe vor aduce, de câţi oameni şi aşa mai departe. Este însă chestiunea de care se ocupă, în principal, naţiunea cadru, Franţa. Şi ei ne comunică şi comunicăm continuu că sunt pe drumul cel bun în ceea ce priveşte organizarea”, a afirmat Vasile Dîncu la Digi 24, potrivit agerpres.ro.

