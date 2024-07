Valentin Mihăilă s-a hotărât! Ce echipă a ales românul

Aceasta vine în contextul revenirii echipei în Serie A și implică o extensie până în 2027, cu posibilitatea unei prelungiri suplimentare până la 30 iunie 2028. Conform informațiilor oferite de Parma Sport, Mihăilă va beneficia de un salariu anual de 1.8 milioane de euro.

Când m-am întors la Parma, după experiența în Serie A de la Atalanta, mi-am spus că cel mai mare obiectiv al meu este să revin în Serie A în tricoul Parmei. Astăzi, ne-am întors în prima ligă și mi-am îndeplinit dorința, iar acum mă gândesc doar că trebuie să rămânem aici pentru mult timp. Mă bucur că, după luni de discuții cu agenții mei și cu cei din club, am ajuns la un acord. Le sunt recunoscător agenților, conducerii Parmei, președintelui Kyle Krause și tuturor colegilor și componenților staff-ului tehnic. Sunt bucuros că pot continua aventura de la Parma, pentru că simt că încă mai am multe de demonstrat. Când am avut cea mai grea perioadă, când lucrurile păreau că se îndreaptă spre direcția greșită, am simțit că toată lumea de aici are încredere în mine. Asta mi-a dat putere să revin,

a declarat Valentin Mihăilă, citat de site-ul oficial al Parmei.