Vacanțele continuă să fie esențiale pentru majoritatea românilor, chiar și în contextul unei presiuni crescute asupra bugetelor personale.

Potrivit unui sondaj realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul financiar FinZoom.ro, peste 77% dintre români economisesc pe parcursul anului pentru a-și permite un concediu.

Sondajul arată că românii preferă să pună bani deoparte, în loc să recurgă la împrumuturi pentru a-și finanța vacanțele:

Doar 9% se împrumută de la prieteni

Sub 7% folosesc tichetele de vacanță

Aproape 5% utilizează cardul de credit sau overdraft-ul

Numai 2% beneficiază de prime de concediu de la angajator

Bugetele de vacanță, mai mici în 2025

Pentru 42% dintre respondenți, bugetul alocat vacanței din acest an este cu 10% până la 30% mai mic față de anul trecut.

Un sfert spun că vor cheltui aproximativ la fel ca în 2024, iar doar 10% declară că își permit un buget mai mare, în creștere cu până la 30%.

Modalitățile de plată pentru concedii rămân variate, dar banii lichizi domină:

38% vor plăti preponderent cash

22% vor folosi o combinație de cash și card (de debit sau de credit)

17% vor apela exclusiv la cardul de debit și numerar

Doar 6% vor plăti exclusiv cu card de credit

Vacanțe în străinătate: Grecia, Bulgaria și Turcia conduc

Chiar dacă cei mai mulți români aleg destinații interne, 1 din 6 intenționează să-și petreacă vacanța în afara țării. Printre cele mai populare destinații internaționale se numără:

Grecia – 26%

Bulgaria – 17%

Turcia – 15,4%

Italia – 13%

Spania – 7%

Egipt – 5%

Franța – 2,5%

Autoturismul personal, mijlocul de transport preferat

Când vine vorba despre mijloacele de transport pentru vacanță, 54,5% dintre români aleg autoturismul personal. Urmează:

Trenul – 22,4%

Autocarul – 12%

Avionul – 11%

Cercetarea a fost realizată online de FinZoom, la cererea CEC Bank, pe un eșantion reprezentativ de aproximativ 1.200 de respondenți din întreaga țară. 58% sunt salariați, 70% locuiesc în mediul urban, iar 40% au studii superioare sau postuniversitare.

