Vacanțele all inclusive, în topul preferințelor românilor pe litoralul autohton: creștere de 30% față de 2024

Creșterea este susținută atât de extinderea ofertei hoteliere, cât și de nevoia turiștilor de a-și gestiona mai eficient bugetul de vacanță într-un context economic marcat de incertitudini.

TSunt două explicații principale pentru această situație. Prima vine dinspre hotelieri, care au înțeles că sistemul all inclusive este un produs dorit de turiștii români și de aceea, de la un an la altul, crește numărul celor care fac investițiile necesare pentru a le oferi oaspeților pachete complexe, care includ toate mesele și alte servicii și facilități. A doua explicație vine dinspre turiști, pentru care vacanța all inclusive înseamnă și o modalitate de a face economii la buget; știu încă din momentul în care fac plata pentru pachetul ales că în destinație nu vor mai avea cheltuieli suplimentare majore. Sunt calcule pe care oamenii și le fac mai ales în această perioadă de incertitudini economice. Cu alte cuvinte, mulți nu renunță la vacanța la mare, dar sunt mai chibzuiți privind modul în care își alocă resursele financiare, a declarat directorul Litoralulromanesc.ro.