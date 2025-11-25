Urnele sunt gata pentru Cupa Mondială de Rugby 2027! România, în urna a 4-a la tragerea la sorți de la Sydney

Cele 24 de echipe calificate vor fi repartizate în șase grupe a câte patru formații, în urma tragerii la sorți programate pe 3 decembrie.

World Rugby a anunțat componența urnelor valorice pentru tragerea la sorți a Cupei Mondiale de Rugby 2027, care va avea loc miercuri, 3 decembrie, la Sydney. Clasamentul mondial stabilit după meciurile test din luna noiembrie a fost singurul criteriu de departajare între cele 24 de echipe participante.

Turneul din 2027, găzduit de Australia, va avea același format ca actualul Campionat European de Fotbal: șase grupe de câte patru echipe. Primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru formații de pe locul trei, vor merge în fazele eliminatorii.

România, în urna a 4-a la tragerea la sorți

„Stejarii” se află în ultima urnă valorică, alături de echipe precum Samoa, Portugalia și Canada, urmând să aibă parte de adversari de top încă din faza grupelor.

Componența completă a urnelor pentru Cupa Mondială de Rugby 2027 este următoarea:

Urna 1: Africa de Sud, Noua Zeelandă, Anglia, Irlanda, Franța, Argentina

Urna 2: Australia, Fiji, Scoția, Italia, Țara Galilor, Japonia

Urna 3: Georgia, Uruguay, Spania, Statele Unite, Chile, Tonga

Urna 4: Samoa, Portugalia, România, Hong Kong, Zimbabwe, Canada

Tragerea la sorți de la Sydney va stabili configurația celor șase grupe, urmând ca meciurile să se dispute în perioada septembrie – octombrie 2027.

România va participa la a 10-a ediție a Cupei Mondiale din istorie, performanță notabilă pentru o selecționată care a reușit să fie prezentă la aproape toate edițiile turneului final de la înființarea competiției, în 1987.

