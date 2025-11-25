8.5 C
București
marți, 25 noiembrie 2025
caută...
AcasăSportAlte sporturiUrnele sunt gata pentru Cupa Mondială de Rugby 2027! România, în urna...

Urnele sunt gata pentru Cupa Mondială de Rugby 2027! România, în urna a 4-a la tragerea la sorți de la Sydney

SportAlte sporturiȘtirile zilei
Actualizat:
Dragos Soneriu
de Dragos Soneriu
naționala rugby României Cupa Mondială 2023

Cele 24 de echipe calificate vor fi repartizate în șase grupe a câte patru formații, în urma tragerii la sorți programate pe 3 decembrie.

World Rugby a anunțat componența urnelor valorice pentru tragerea la sorți a Cupei Mondiale de Rugby 2027, care va avea loc miercuri, 3 decembrie, la Sydney. Clasamentul mondial stabilit după meciurile test din luna noiembrie a fost singurul criteriu de departajare între cele 24 de echipe participante.

Turneul din 2027, găzduit de Australia, va avea același format ca actualul Campionat European de Fotbal: șase grupe de câte patru echipe. Primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru formații de pe locul trei, vor merge în fazele eliminatorii.

România, în urna a 4-a la tragerea la sorți

„Stejarii” se află în ultima urnă valorică, alături de echipe precum Samoa, Portugalia și Canada, urmând să aibă parte de adversari de top încă din faza grupelor.

Componența completă a urnelor pentru Cupa Mondială de Rugby 2027 este următoarea:

Urna 1: Africa de Sud, Noua Zeelandă, Anglia, Irlanda, Franța, Argentina
Urna 2: Australia, Fiji, Scoția, Italia, Țara Galilor, Japonia
Urna 3: Georgia, Uruguay, Spania, Statele Unite, Chile, Tonga
Urna 4: Samoa, Portugalia, România, Hong Kong, Zimbabwe, Canada

Tragerea la sorți de la Sydney va stabili configurația celor șase grupe, urmând ca meciurile să se dispute în perioada septembrie – octombrie 2027.

România va participa la a 10-a ediție a Cupei Mondiale din istorie, performanță notabilă pentru o selecționată care a reușit să fie prezentă la aproape toate edițiile turneului final de la înființarea competiției, în 1987.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!

Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
Cele mai citite

O monedă de aur spaniolă stabilește un record european de licitație: 3,5 milioane de dolari

Economie Alexandru Stancu - 0
O monedă de aur spaniolă din începutul secolului al XVII-lea a fost vândută la licitație marți pentru aproape 3,5 milioane de dolari, stabilind un...

VIDEO. Ucraina și Rusia lansează atacuri soldate cu victime, în timp ce negociatorii încearcă să finalizeze un acord de pace

Video Alexandru Stancu - 0
Rusia a lansat în cursul nopții un val masiv de rachete și drone asupra Kievului, atac soldat cu șase morți, au anunțat autoritățile ucrainene....

Tanczos Barna vrea eliminarea impozitului de 1% din cifra de afaceri a marilor companii

Economie internă Catalin Serban - 0
Vicepremierul Tanczos Barna s-a pronunțat, luni, pentru eliminarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri a marilor companii.Într-o declarație la Digi24, el a explicat...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.