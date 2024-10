Liderii Ungariei, Slovaciei și Serbiei vor continua eforturile comune de a reduce migrația ilegală către Uniunea Europeană, au declarat marți liderii acestora, adăugând că sunt necesare mai multe fonduri UE, scrie Reuters.

Ungaria, Slovacia și Serbia promit să continue lupta împotriva migrației ilegale

Reuniți la Komarno, Slovacia, la granița cu Ungaria, liderii și-au recunoscut eforturile de a reduce numărul de migranți, în principal din Orientul Mijlociu și Africa, care au venit prin așa-numita rută balcanică, care trece prin Serbia și intră în UE prin Ungaria.

Migranții se îndreaptă de obicei spre țările mai bogate din Europa de Vest, precum Germania.

În acest an, există cu 80% mai puțini migranți (în Serbia) decât anul trecut. Vom continua să lucrăm împreună și cred că rezultatele vor fi bune, a declarat președintele sârb Aleksandar Vucic după întâlnirea cu omologii săi slovac și maghiar Robert Fico și Viktor Orban.

Migrația ilegală rămâne o problemă politică cheie în Europa la aproape un deceniu după criza din 2015, când aproximativ 1 milion de persoane au sosit în bloc. Anul trecut, sosirile au fost de aproximativ o treime din această cifră.

Orban a declarat că cererile de azil trebuie să fie evaluate înainte ca unei persoane să i se permită să intre în UE, afirmând că acest model, utilizat în Ungaria, a fost singurul care a funcționat împotriva migrației ilegale.

Săptămâna trecută, Italia a început să colaboreze cu Albania, țară care nu este membră a UE, trimițând migranți în această țară pentru a le fi procesate cererile de azil.

Vucic a declarat că Serbia, care nu este membră a UE, nu va accepta niciodată să creeze pe teritoriul său puncte fierbinți pentru migranții ilegali.

Numărul trecerilor ilegale în Balcanii de Vest a scăzut cu 79% de la an la an, ajungând la puțin sub 17 000 în primele nouă luni ale anului 2024, potrivit datelor agenției de frontieră Frontex.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!