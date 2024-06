Desemnat în funcția de primar al Bucureștiului și reales pentru un nou mandat, Nicușor Dan, soția sa și cei doi copii locuiesc în prezent într-un apartament cu chirie situat în Sectorul 6. Descriind locuința, primarul a menționat că aceasta constă într-o cameră și două dormitoare la mansardă.

Cu toate că primarul ocupă una dintre cele mai importante funcții din oraș, locuința sa nu se evidențiază prin lux sau opulență.

Acum, faptul că în apartamentul acesta au crescut copiii, s-a născut băiețelul, că locuim într-un cartier unde nu prea circulă mașini, îmi place foarte mult. Nu sunt deloc stresat din punct de vedere material, am un back-up, pot să merg oricând să predau. Mirabela ar vrea să avem casa noastră, să așeze ea lucrurile, să fie casa ei, dar poate va fi, la un moment dat. Plătim 550 de euro pe lună, o cameră și două dormitoare la mansardă, iar proprietarul plătește taxele. Cam atât,

Edilul Capitalei împarte acest apartament închiriat cu partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, care a fost alături de el în toate proiectele sale. Cei doi și-au unit destinele în anul 2005, după ce s-au cunoscut într-un club.

Cuplul are împreună doi copii minunați, o fetiță și un băiețel, iar locuința lor modestă reflectă o poveste de dragoste autentică, bazată pe valori familiale și o abordare pragmatică a vieții.

Chiar și după realegerea sa în funcția de primar, Nicușor Dan a ales să rămână conectat la realitățile cotidiene ale locuitorilor Capitalei, optând pentru o viață simplă și trăind într-un mediu care se potrivește cu stilul lor de viață.

Ne-am cunoscut în anul 2005, pe vremea când eu eram studentă în București, la Geografie. Îmi aduc aminte că se terminase sesiunea de examene, aveam bilet să mă întorc acasă, dar chiar în ziua aceea s-a întors o prietenă ce fusese plecată cu bursă Erasmus în Franța. Am renunțat să mă mai întorc acasă și am ieșit cu mai mulți prieteni. Am zis să mergem seara în Club A, clubul pe care noi îl frecventam în serile de după sesiune sau de după zilele în care aveam proiecte, iar atunci l-am întâlnit pe Nicușor. Sau el m-a întâlnit pe mine. Nu știu dacă a fost dragoste la prima vedere, dar a fost chimie, atracție, asta a fost sigur. Apoi, lucrurile au venit de la sine,

declara Mirabela în urma cu câțiva ani.