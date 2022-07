Un robot i-a rupt degetul unui băiat de 7 ani în timpul unei partide de șah la Moscova. VIDEO

Un robot i-a rupt degetul unui băiat de șapte ani în timpul unei partide de șah la Moscova, săptămâna trecută, relatează agențiile de presă rusești, potrivit BBC.

„Robotul i-a rupt degetul copilului”, a declarat Serghei Lazarev, președintele Federației de Șah din Moscova, pentru agenția de presă Tass.

Un videoclip distribuit pe rețelele de socializare arată cum robotul ia una dintre piesele băiatului. Băiatul își face apoi propria mutare, iar robotul îl apucă de deget.

Patru adulți se grăbesc să îl ajute pe băiat, care este în cele din urmă eliberat. Lazarev a declarat că robotul a jucat multe meciuri anterioare fără incidente. Băiatul a reușit să termine ultimele zile ale turneului cu degetul în ghips, relatează Tass.

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen



There is no violence in chess, they said.



Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H — 🆁🆄🆂🆂🅸🅰🅽 🅼🅰🆁🅺🅴🆃 (@russian_market) July 21, 2022

