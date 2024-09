Cercetătorii au prezentat dovezi ale unui virus nou descoperit, transmis de căpușe, care poate infecta oamenii și, în unele cazuri, poate afecta creierul, notează livescience.

Căpușele transmit un virus mortal

Un nou virus transmis de căpușe descoperit în China poate afecta oamenii și, uneori, poate cauza boli neurologice, au raportat cercetătorii.

Virusul, denumit virusul Wetland (WELV), a fost detectat pentru prima dată la un pacient spitalizat în orașul Jinzhou în iunie 2019, conform unui raport publicat miercuri (4 septembrie) în The New England Journal of Medicine.

Bărbatul de 61 de ani a prezentat febră, dureri de cap și vărsături la aproximativ cinci zile după ce a vizitat un parc într-o mare zonă umedă din Mongolia Interioară, o regiune autonomă din nordul Chinei.

El le-a spus medicilor că a fost mușcat de căpușe în parc. Antibioticele nu au ameliorat simptomele bărbatului, indicând că infecția nu a fost cauzată de bacterii.

O analiză a ADN-ului și ARN-ului din sângele bărbatului a revelat un ortonairovirus necunoscut până acum — un grup de viruși înrudiți, care include mai mulți viruși transportați de căpușe.

Alte exemple de astfel de viruși includ cel care provoacă febra hemoragică Crimeea-Congo, o boală rară și fatală care se poate transmite oamenilor prin mușcături de căpușe sau prin expunerea la fluidele corporale ale persoanelor infectate.

Virusul WELV nu a fost observat anterior nici la animale, nici la oameni. După descoperirea virusului în sângele pacientului din spital, cercetătorii au început să-l caute în căpușe și animale din nordul Chinei, inclusiv în parcul pe care bărbatul l-a vizitat. Astfel, au descoperit cinci specii diferite de căpușe.

În cadrul unei investigații, medicii au monitorizat sute de pacienți spitalizați care au prezentat febră după mușcătura de căpușă. Dintre aceștia, 20 au fost confirmați cu virusul WELV. Simptomele comune observate la pacienți includ febră, amețeli, dureri de cap, stare generală de rău, dureri de spate, greață, vărsături și diaree.

Analizele de laborator au indicat că unii pacienți prezentau leziuni tisulare și probleme de coagulare a sângelui. Un caz sever a implicat un pacient care a intrat în comă, iar numărul crescut de celule albe a sugerat o infecție gravă.

Totuși, cu ajutorul tratamentului adecvat, toți pacienții au fost vindecați și externați după o perioadă de spitalizare de 4 până la 15 zile.

