Clienții își pot alege tipul de carne, sosul, dimensiunea sarmalelor și ambalajul

Un nou tip de produs intră pe segmentul preparatelor gata de gătit: sarmalele preambalate și refrigerate, lansate recent de un producător cunoscut în industria alimentară. Compania, prezentă de peste trei decenii în zona mâncărurilor gătite, propune o soluție destinată în special restaurantelor și firmelor din HoReCa, dar disponibilă și consumatorilor individuali.

Potrivit informațiilor transmise, sarmalele sunt livrate în stare crudă sau fiartă, refrigerate ori congelate, și pot fi introduse direct în fluxul de lucru al bucătăriilor profesionale. Producătorul susține că timpul de pregătire poate fi redus semnificativ, într-un context în care unitățile din alimentația publică se confruntă frecvent cu deficit de personal sau cu vârfuri de cerere în perioadele aglomerate.

Elementul distinctiv al noii oferte este posibilitatea adaptării produselor în funcție de cerințele clienților: alegerea tipului de carne, a sosului, a dimensiunii sau a ambalajului. Astfel de variante reflectă tendința tot mai vizibilă din industria alimentară de a externaliza etapele consumatoare de timp, păstrând totodată specificul fiecărui meniu.

„După ce am făcut din ciorbe un standard de calitate național, vrem ca sarmalele să devină noul nostru pilon de gust. Fiecare client își poate alege propriul profil de produs – carne, condimente, sos, ambalaj – iar noi îl livrăm în forma perfect calibrată pentru fluxul lui”, a afirmat Valentin Șoneriu, director general Carmolimp.

Produsele sunt disponibile în mai multe forme de ambalare, de la caserole la pachete pentru fluxuri industriale, cu termene de valabilitate variabile, în funcție de metoda de procesare. Documentele tehnice necesare, precum lista ingredientelor sau declarațiile de conformitate, sunt puse la dispoziția clienților profesioniști.

Distribuția este asigurată prin rețeaua logistică dezvoltată în ultimii ani de companie, care include și sisteme de ridicare la temperatură controlată, accesibile non-stop. Acestea sunt utilizate atât pentru produsele proprii, cât și pentru furnizori parteneri, în baza unor acorduri comerciale.

Compania care lansează acest produs activează în industria alimentară din România de peste 30 de ani și operează una dintre cele mai mari unități de procesare și preparare de mâncare gătită pentru segmentul HoReCa. Extinderea în zona sarmalelor „ready to cook” vine pe fondul cererii tot mai mari pentru soluții rapide, mai ales în sezonul sărbătorilor, când consumul de produse tradiționale crește constant.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube