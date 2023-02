Un cartier din Siria, lovit de o rachetă israeliană: 15 morți

O rachetă israeliană a lovit duminică dimineață un cartier rezidențial din capitala Damasc. Potrivit oficialităților siriene, racheta a lovit în apropierea unui centru cultural iranian și a făcut 15 victime, inclusiv civili.

Racheta a afectat mai multe clădiri din zona dens populată din apropierea pieței Omayyad din inima capitalei. Un oficial de poliție a declarat în presa de stat că au fost multiple victime, notează middleeasteye.net.

Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului a declarat că lovitura, care a lovit aproape de un centru cultural iranian, a ucis 15 persoane, inclusiv civili.

Localnicii au declarat pentru Middle East Eye că au simțit loviturile imediat după miezul nopții, ora locală.

„Sunetul bumului a fost nebunesc. A fost terifiant”, a spus un locuitor care locuiește în cartier.

„Am simțit că casa noastră se zguduie, iar ferestrele clădirii de vizavi de noi au izbucnit și s-au spulberat. Este distrus până în oase”, a continuat ea.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a refuzat să comenteze.

Timp de aproape un deceniu, Israelul a desfășurat atacuri aeriene împotriva presupuselor active iraniene în Siria vecină. Oficialii israelieni și-au recunoscut rareori responsabilitatea pentru operațiuni specifice.

Iranul și-a extins prezența militară în Siria în ultimii ani și are un punct de sprijin în majoritatea zonelor controlate de stat, cu mii de membri ai milițiilor și ai grupurilor paramilitare locale sub comanda sa, spun surse de informații occidentale.

Breaking: Israeli rocket strike hits building in central Damascus, causing casualties and damage. No response yet from Israel. #Syria #Israel #Damascus #rocketstrike #MiddleEast #worldislamnews pic.twitter.com/J7H4mJcUmh