Un camion a lovit un stâlp – Doi copii au fost răniți

Un camion a lovit un stâlp. Doi frați gemeni au fost răniți.

Potrivit purtătorului de cuvânt al instituţiei, Daniel Ungureanu, în urma accidentului a fost rănit şi şoferul camionului, dar toate cele trei victime sunt conştiente.

„Un camion a lovit un stâlp, iar acesta a căzut peste doi copii. Şoferul şi copiii sunt răniţi, dar conştienţi. Au fost trimise două ambulanţe ale SAJ Vaslui şi o ambulanţă SMURD din substaţia Huşi şi a fost solicitat elicopterul SMURD. Unul dintre copii are fractură deschisă la gamba stângă, pentru el fiind solicitat elicopterul. Al doilea are mai multe contuzii, dar este acum stabil. El a fost preluat de EPA Huşi şi este transportat la Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian”. Şoferul, un bărbat în vârstă de 29 de ani, are o fractură închisă la nivelul unui braţ şi un traumatism cranio-facial minor prin agresiune, el afirmând că a fost agresat de un martor când a ieşit din maşină. A fost preluat de o ambulanţă şi va fi transportat la Spitalul din Huşi”, a informat Daniel Ungureanu

