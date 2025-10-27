Familia Filipas a achiziționat o livadă de 3.000 de metri pătrați în sudul insulei, în zona Mesará, una dintre cele mai vechi regiuni cultivate cu măslini din lume

Un brand de familie din România a devenit primul producător român de ulei de măsline care deține o livadă în Creta. Investiția marchează o etapă de maturitate pentru proiectul D’Olive, lansat în 2020, din pasiunea pentru uleiul extravirgin cretan. După cinci ani de activitate, familia care importă și distribuie uleiuri din soiul Koroneiki face pasul către producție proprie, asigurându-și astfel o sursă directă și sustenabilă.

„Ne securizăm sursa de autenticitate. Acolo unde alții cumpără o casă de vacanță, noi am ales un loc, unde timpul are miros de pământ și de frunză de măslin”, a transmis Cosmin Filipas, fondatorul brandului.

Livada din Mesará are 3 000 de mp și se află într-o zonă fertilă, cu sol vulcanic și climat blând, condiții ideale pentru obținerea unui ulei recunoscut în întreaga Europă. Odată cu achiziția, până la o treime din producția comercializată de companie va proveni din propria livadă.

Fenomenul investițiilor românești în Grecia este în creștere. Tot mai mulți cetățeni din România aleg să cumpere terenuri sau locuințe în sudul Europei, atrași de prețurile accesibile și de legislația favorabilă pentru cetățenii Uniunii Europene. În Creta, o livadă matură de măslini costă între 40.000 și 100.000 de euro, în funcție de mărime și acces la resurse.

Pentru familia Filipas, investiția are o dimensiune simbolică și generațională. Fiul lor, David, în vârstă de 14 ani, este ambasadorul brandului și parte activă a proiectului care crește odată cu el. „Într-o lume în care se vorbește mult despre sustenabilitate, dar puțin se face, noi am ales să plantăm rădăcini. La propriu”, a adăugat Cosmin Filipas.

D’Olive își propune să aducă pe piața românească uleiuri extravirgine 100% grecești, obținute prin presare la rece, și să promoveze o cultură a respectului față de pământ și tradiție, o punte între gust, identitate și continuitate.

