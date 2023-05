Un bărbat a fost acuzat că a instalat o cameră ascunsă în toaleta publică de pe un vas de croazieră

Divizia San Juan a FBI lucrează la identificarea potențialelor victime după ce un bărbat a fost acuzat că a instalat o cameră ascunsă în toaleta publică a unui vas de croazieră.

Camera ar fi fost instalată pe nava Harmony of the Seas a companiei de croaziere Harmony of the Seas în timpul unei croaziere de șapte zile cu plecare din Miami, Florida, la sfârșitul lunii aprilie, potrivit plângerii penale în acest caz, notează CNN.

Bărbatul, identificat ca fiind Jeremy Froias, s-a îmbarcat pe Harmony of the Seas în Miami și, în timp ce nava de croazieră naviga în apele internaționale, ar fi instalat o cameră Wi-Fi ascunsă într-o baie publică de pe puntea superioară a navei, între un simulator de surf și un bar, se arată în plângerea penală.

Câteva zile mai târziu, un alt pasager a observat camera ascunsă și a raportat acest lucru echipajului lui Harmony. Personalul de securitate a căutat în baie și a găsit și confiscat camera ascunsă. Potrivit plângerii penale, personalul de securitate a găsit un card Micro SD în interiorul căruia se aflau fișiere video cu ore de filmări.

FBI a postat un formular online pentru a căuta informații despre potențialele victime.

„Dacă dumneavoastră și/sau persoanele minore aflate în întreținerea dumneavoastră au fost victime ale lui Jeremy Froias sau dacă dețineți informații relevante pentru această anchetă, vă rugăm să completați acest scurt formular”, se arată în postare, precizând că perioada pe care se concentrează este între 30 aprilie și 1 mai 2023.

Videoclipurile inițiale de pe cameră l-ar înfățișa pe Froias ascunzând camera și ajustând unghiul pentru a se concentra pe toaletă, apoi conectând camera la telefonul său folosind Wi-Fi, înainte de a părăsi baia.

Potrivit plângerii penale, Froias ar fi „recunoscut că a plasat camera ascunsă în baie” și a declarat personalului de securitate al navei că știa că aceasta fusese găsită și luată, deoarece nu a putut să o găsească atunci când s-a dus să o verifice pe 1 mai.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!