Ultimele negocieri. Produsele alimentare s-ar putea scumpi și cu 20% de la 1 februarie

Guvernul este așteptat să ia o decizie în privința plafonării prețurilor la produsele alimentare de bază, pentru ca de la 1 februarie să nu se scumpească brusc. Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a anunțat deja că această prelungire se va face, însă este așteptată și Ordonanța de Urgență, care ar fi trebuit dată de joi, doar că reprezentanții marilor magazine nu au mai dorit.

Luni este programată o ultimă întâlnire cu retailerii şi procesatorii între premierul Marcel Ciolacu şi ministru Agriculturii, Florin Barbu, pentru ca măsura plafonării alimentelor de bază să fie prelungită cu încă trei luni, adică până la 1 mai, ceea ce înseamnă că ar cuprinde și perioada Paștelui, iar ministrul agriculturii spunea că ar vrea să extindă lista și să adauge și carnea de miel la preț plafonat. Retailerii cât şi procesatorii au anunțat deja că nu mai doresc plafonarea preţurilor la alimente şi cer Guvernului un acord voluntar şi discuții punctuale cu privire la alimentele care s-au scumpit.

“Săptămâna viitoare vreau să discut şi cu reprezentanţii marilor lanţuri de magazine alimentare, împreună cu ministrul Agriculturii, pentru a stabili cum continuăm mecanismul de plafonare a preţurilor la produsele de bază. Atât pentru pensionari, şi nu numai, este vital să găsim calea pentru a prelungi această schemă până în primăvara următoare”, a spus Ciolacu, în debutul şedinţei de Guvern.

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, susţinea în urmă cu o săptămână că îşi doreşte continuarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază şi extinderea listei, însă decizia va fi luată numai în urma dialogului cu retailerii şi procesatorii şi după ce va discuta cu premierul Marcel Ciolacu.



“Atât INS, cât şi alte instituţii, dacă vorbim şi de Consiliul Concurenţei, au spus foarte clar că această ordonanţă şi-a produs efectele: indicele preţului de consum în anul 2023 şi preţul alimentelor de bază au scăzut cu aproape 28% faţă de anul 2022, an în care nu am avut această ordonanţă privind plafonarea adaosului comercial. Vreau să vă spun un lucru foarte important: îmi doresc în momentul de faţă, în calitatea mea de ministru şi spun că este doar părerea mea, continuarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, pentru că ordonanţa are un rol foarte important. Sunt alimente de bază care sunt consumate de 50% dintre români şi acestea sunt necesare pentru toate familiile cu venituri mici şi medii. După ce termin dialogul cu retailerii, după ce termin dialogul cu procesatorii vom ieşi cu o declaraţie de presă”, a declarat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

Cotele de adaos comercial au fost limitate pentru o perioadă de trei luni, din august 2023, pentru o listă inițială de 14 produse. Măsură aplicată era explicată prin încercarea de stopare a creșterii prețurilor la alimentele de bază. Ulterior, în octombrie, lista cu prețuri limitate a fost extinsă la 21 de produse.

Lista completă de produse agricole şi alimentare cu prețuri plafonate:

1. Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi

2. Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT

3. Brânză telemea de vacă vrac

4. Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame

5. Făină albă de grâu “000” până la 1 kg

6. Mălai pănâ la 1 kg

7. Ouă de găină calibrul M

8. Ulei de floarea-soarelui până la 2 l

9. Carne proaspătă pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard.

10. Carne proaspătă porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc.

11. Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi.

12. Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă.

13. Cartofi proaspeţi albi vrac

14. Zahăr alb tos până la 1 kg

15. Orez – bob rotund- cu gramaj cuprins între 0,5 – 1,5 kg

16. Cozonac

17. Bulion de roșii

18. Smântână- 12% grăsime

19. Margarină

20. Drojdie

21. Carne tocată.

Alimentele s-au scumpit în decembrie cu aproape 6 la sută

În decembrie 2023, românii au plătit mai mult cu 9% pentru un kg de cartofi, cu 11% pentru fructele proaspete și carnea de vită și cu 15% mai mult pentru bere, comparativ cu ultima lună din 2022. S-au scumpit ușor și pâinea și specilitățiile de panificație – în medie cu 3,4%. Și cafeaua a fost mai scumpă cu aproape 8%.

Ca urmare a prețului plafonat, cea mai semnificativă, de 28%, a fost la uleiul de gătit. Un kg de făină sau de mălai a costat mai puțin cu aprope 24 de procente.

Specialiștii se așteaptă ca inflația să crească din nou în următoarele luni, după ce de la 1 ianuarie au intrat în vigoare mai multe măsuri fiscale: de la creșterea TVA-ului pentru dulciuri și sucuri, până la majorarea accizelor pentru tutun și carburanți.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!