Franța obligă producătorii să anunțe imediat riscul de epuizare a stocurilor, în timp ce Italia impune notificarea cu patru luni înainte

Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze mecanismele de răspuns la penuria de medicamente, avertizează un raport recent al Curții de Conturi a UE, citat de AFP. Deși principalele cauze au fost identificate, fragilitatea lanțurilor de aprovizionare și dependența masivă de producția din Asia, reacția politică a celor 27 de state membre este considerată insuficientă.

Raportul notează că, spre finalul lui 2023, UE a realizat un pas important prin elaborarea primei liste a medicamentelor esențiale, însă măsurile ulterioare pentru asigurarea disponibilității lor au rămas limitate. Curtea apreciază rolul Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) ca principal coordonator, dar atrage atenția că instituția nu are competențe extinse în afara situațiilor de criză sanitară și nici acces suficient la date pentru a preveni lipsurile.

Un alt obstacol este lipsa de uniformitate a legislațiilor naționale. Spre exemplu, Franța obligă producătorii să anunțe imediat riscul de epuizare a stocurilor, în timp ce Italia impune notificarea cu patru luni înainte de întreruperea aprovizionării. Această lipsă de armonizare face dificilă o reacție unitară la nivel european.

Curtea de Conturi critică și fragmentarea pieței interne a medicamentelor, unde bariere aparent minore, precum ambalaje diferite pentru fiecare stat, încetinesc circulația rapidă a produselor între țări.

Printre recomandările adresate Comisiei Europene se numără crearea unei baze de date centralizate și a unei platforme unice de raportare a penuriilor, gestionate de EMA. Obiectivul ar fi acela de a asigura o reacție mai rapidă și coordonată, reducând riscul ca pacienții să rămână fără tratamente vitale.

