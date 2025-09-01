Sondajul a inclus 1.600 de persoane intervievate telefonic, excluzând populația din Crimeea, Donbas și alte zone aflate sub ocupație

Trei din patru ucraineni ar accepta un armistițiu cu Rusia, doar dacă acesta ar fi însoțit de garanții ferme de securitate, arată un sondaj realizat de Rating Group între 21 și 23 august 2025, citat de The Kyiv Independent.

Potrivit cercetării, dorința de pace este majoritară, însă nu cu orice preț. Respondenții au indicat ca priorități trei măsuri esențiale: sprijin financiar și militar continuu din partea partenerilor internaționali (52%), angajamente clare din partea aliaților, privind intervenția militară în cazul unui nou atac rusesc (48%) și supravegherea internațională a spațiului aerian și maritim al Ucrainei (44%).

Întrebați despre obiectivele imediate ale statului, 58% dintre participanți au subliniat că aprovizionarea constantă cu arme și fonduri pentru apărare este vitală, în timp ce 31% au plasat în prim-plan recucerirea teritoriilor ocupate.

De asemenea, 82% dintre cei chestionați cred că negocierile reprezintă o cale realistă de încheiere a conflictului, cu 62% favorabili implicării altor state în procesul de pace și 20% deschiși unor discuții directe cu Moscova.

Sondajul a inclus 1.600 de persoane intervievate telefonic, excluzând populația din Crimeea, Donbas și alte zone aflate sub ocupație sau fără acces la rețele de telefonie mobilă ucraineană.

În timp ce opinia publică din Ucraina se conturează în jurul ideii unui armistițiu condiționat, Kremlinul își menține poziția dură. Conducerea militară rusă promite să continue ofensiva, iar atacurile asupra civililor nu contenesc, subliniază publicația ucraineană.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube