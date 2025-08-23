De către

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat vineri că, de la începutul operațiunilor militare ample ale Rusiei, în Ucraina au fost pierduți 1.075.160 de soldați ruși.

În prezent, 840.000 dintre soldații ruși sunt confirmați ca victime, potrivit anunțului Ucrainei.

Raportul indică pierderi impresionante la nivelul echipamentelor militare: peste 11.129 de tancuri, 23.164 de vehicule blindate de luptă, 59.512 vehicule și rezervoare de combustibil, 31.858 sisteme de artilerie și 1.472 sisteme de lansare multiplă de rachete.

Alte pierderi importante

De asemenea, au fost distruse 1.210 sisteme de apărare aeriană, 422 de avioane, 340 elicoptere, 52.935 drone, 28 de nave și bărci, precum și un submarin, conform aceluiași bilanț alarmant.

Raportul evidențiază amploarea pierderilor militare ale Rusiei, precum și costurile umanitare și logistice ale conflictului, care continuă să devasteze terenul și să distrugă echipamentele militare ale Moscovei.

