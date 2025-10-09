Ca urmare, exporturile de motorină din România către Ucraina s-au prăbușit cu peste 91% în primele cinci zile ale lunii octombrie

Începând cu 1 octombrie, Ucraina a impus restricții asupra importurilor de motorină prin portul Constanța, principalul hub românesc pentru operațiunile de încărcare, descărcare și depozitare ale companiei de stat Oil Terminal. Decizia a fost luată pe fondul creșterii semnificative a volumelor de combustibil din India, obținut din țiței rusesc și transportat în Constanța pe timpul verii.

Ca urmare, exporturile de motorină din România către Ucraina s-au prăbușit cu peste 91% în primele cinci zile ale lunii octombrie, ajungând la doar 1.500 de tone, față de 17.600 de tone în aceeași perioadă din septembrie. Recordul anului fusese atins în august, când livrările depășiseră 26.000 de tone.

Potrivit datelor furnizate de A-95 Consulting Group, citate de publicația Enkorr și profit.ro, cea mai mare parte a motorinei indiene, sosite în Constanța, a provenit de la rafinăriile Reliance Industries, unul dintre cei mai mari cumpărători de țiței din Federația Rusă. Măsura luată de Kiev este aliniată la pachetul 18 de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, care interzice, din ianuarie 2026, importul de produse petroliere obținute din petrol rusesc.

„Ucraina trebuie să fie un exemplu pentru comunitatea internațională în astfel de decizii”, a declarat un reprezentant al unui mare importator ucrainean de carburanți.

Compania Oil Terminal, care administrează infrastructura portuară de profil, speră ca măsurile restrictive să fie temporare. În septembrie, prin Constanța au fost descărcate aproximativ 372.000 de tone de motorină, dintre care aproape jumătate proveneau din India.

Pe fondul acestor schimbări, compania românească a anunțat, la finalul lui septembrie, o rectificare bugetară pentru 2025, reducând estimările de venituri cu 13,2% și pe cele de cheltuieli cu 14%. Oil Terminal a precizat că diminuarea volumelor de activitate, cu peste 16% în prima jumătate a anului, este legată inclusiv de riscul ca Ucraina să continue restricțiile, privind importurile prin portul Constanța.

