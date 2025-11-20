Ucraina a anunțat că l-a identificat pe un comandant rus drept suspect în masacrul comis în 2022 la Bucea, suburbie a capitalei ucrainene Kiev, spunând că este vorba despre un pas vital către stabilirea lanțului de comandă aflat în spatele execuțiilor în masă de civili produse acolo, transmite joi Reuters.

Forțele ruse au lăsat cadavre pe străzile din Bucea după ce au ocupat suburbia timp de o lună, la scurt timp după începerea invaziei Ucrainei în februarie 2022. Peste 450 de corpuri au fost recuperate din gropi comune în Bucea și alte câteva sute de oameni au fost uciși într-o zonă mai largă, potrivit oficialităților ucrainene.

Procurorii ucraineni emiseseră notificări de suspiciune – pas procedural către un posibil mandat de arestare – pe numele a zeci de soldați ruși în cazul Bucea, dar au precizat că numele unui comandant din armata rusă este o premieră în acest dosar.

”Notificarea de suspiciune referitoare la comandantul unei unități a forțelor armate ruse marchează un pas important în mod fundamental către justiție pentru crime de război sistematice și pe scară largă comise în Bucea”, a afirmat procurorul general adjunct ucrainean, Andrii Leșcenko, citat într-o declarație emisă de Global Rights Compliance, o fundație ce ajută Ucraina.

Moscova dezminte toate acuzațiile

Kremlinul a descris evenimentele de la Bucea drept ”un aranjament și un fals”.

Comandantul rus a fost identificat într-o altă parte a aceleiași declarații care cuprinde detalii ale notificării. ”Probele arată că Iuri Vladimirovici Kim este suspectat a fi responsabil din punct de vedere penal pentru 17 crime și patru cazuri de rele tratamente comise de forțele aflate sub comanda sa la Bucea”, a afirmat Global Rights Compliance.

Potrivit notificării, Kim era comandantul unui pluton din Divizia 76 Asalt Aerian al armatei ruse. Kim nu se află în arestul Ucrainei, a spus Jeremy Pizzi, consilier juridic în cadrul Global Rights Compliance.

O investigație Reuters publicată în mai 2022 a evidențiat rolul Diviziei 76 Asalt Aerian în evenimentele de la Bucea.

Fundația Global Rights Compliance a afirmat că presupusa responsabilitate a lui Iuri Kim se bazează pe o anchetă ce include declarații ale martorilor, analiză medico-legală la locul faptei și informații din surse deschise.

Informațiile strânse au evidențiat numeroase exemple în care ”Kim le-a ordonat în nmod special forțelor sale să vâneze, să rănească și să ucidă indivizi percepuți ca sprijinind sau ajutând forțele armate și de securitate ucrainene. După ce au avut loc crimele contra civililor, dovezile arată că acest comandant le-a ordonat subalternilor să ardă unele cadavre pentru a ascunde crimele.

Global Rights Compliance a menționat că probele descoperite în acest dosar sugerează un plan sistematic ce a presupus implicarea conducerii ruse în comiterea masacrului de la Bucea.

