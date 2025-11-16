Zelenski a precizat că guvernul ucrainean lucrează împreună cu parteneri europeni și instituții financiare internaționale, pentru a acoperi necesarul de gaze

Ucraina și Grecia au ajuns la un nou acord energetic care deschide o rută suplimentară pentru importurile de gaze naturale, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Înțelegerea are rolul de a întări securitatea aprovizionării, în condițiile în care infrastructura ucraineană continuă să fie vizată de atacuri rusești, scrie Reuters.

„Avem pregătit un nou acord privind furnizarea de gaze pentru Ucraina”, a declarat Zelenski, subliniind că noul traseu va contribui la protejarea țării în perioada rece și la diversificarea dependenței de rutele tradiționale.

Acordul a fost confirmat înaintea vizitei președintelui ucrainean în Grecia. Kievul și Atena au stabilit și un mecanism de finanțare pentru importurile de gaze. Fondurile, aproximativ 2 miliarde de euro, sunt menite să acopere pierderile de producție internă provocate de bombardamentele rusești.

Zelenski a precizat că guvernul ucrainean lucrează împreună cu parteneri europeni și instituții financiare internaționale pentru a acoperi necesarul de gaze. Comisia Europeană, Norvegia, Statele Unite și mai multe bănci contribuie la schema de sprijin.

Totodată, Kievul poartă discuții cu Polonia pentru un contract pe termen lung, privind aprovizionarea cu gaze din Azerbaidjan, ceea ce ar consolida și mai mult poziția energetică a Ucrainei.

După vizita în Grecia, Zelenski se va deplasa în Franța, unde pe 17 noiembrie urmează să discute un acord de apărare, care ar urma să întărească capacitățile Ucrainei în domeniul apărării aeriene și al aviației de luptă. Președintele va avea apoi o etapă a turneului său diplomatic în Spania.

Anunțul privind colaborarea energetică cu Grecia vine în contextul intensificării atacurilor rusești asupra orașelor și infrastructurii energetice ucrainene, care pun presiune pe resursele și capacitatea de răspuns a Kievului înaintea iernii.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube