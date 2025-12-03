Eforturile diplomatice actuale destinate să pună capăt războiului au încurajat dezbaterea publică în Ucraina cu privire la obiectivele strategice ce pot fi atinse și la concesiile necesare pentru a obține pacea, în pofida faptului că majoritatea observatorilor consideră că există puține șanse de a se ajunge la o soluție durabilă în viitorul apropiat, consemnează miercuri EFE, potrivit AFP.

Accentul neechivoc pe „victorie” și pe restabilirea frontierelor de dinainte de 2022, care a caracterizat retorica președintelui Volodimir Zelenski în primii ani după invazie, a fost atenuat în comunicările oficiale.

În fața presiunii exercitate de Rusia pe câmpul de luptă, a asistenței militare limitate din partea partenerilor europeni și a unui angajament american diminuat, guvernul și comandanții militari au mutat accentul asupra necesității de a opri luptele de-a lungul liniei actuale a frontului ca bază pentru o ‘pace justă’.

În pofida epuizării generale din cauza războiului, peste 40 de intelectuali și personalități publice de renume ucrainene, printre care și laureata Premiului Nobel pentru Pace, Oleksandra Matviichuk, insistă că victoria ‘este posibilă și realizabilă’.

‘Este important să o definim, să arătăm care este calea și să oferim speranțe rezonabile’, au scris autorii într-un manifest publicat în ziarul Ukrainska Pravda.

Viziunea maximalistă asupra victoriei include înfrângerea militară a Rusiei, recuperarea tuturor teritoriilor ocupate, pedepsirea crimelor de război și suveranitatea geopolitică deplină a țării.

Rusia vrea subjugarea totală a Ucrainei

Semnatarii recunosc că un astfel de obiectiv este dificil de atins deocamdată, motiv pentru care pledează pentru acceptarea unei viziuni minimaliste: neutralizarea amenințării militare, păstrarea suveranității și construirea unui stat de succes, centrat pe oameni.

‘Factorul decisiv pentru succes va fi capacitatea Ucrainei de a câștiga cursa inovării militar-tehnologice’, subliniază ei, adăugând că Kievul trebuie să-și asigure aderarea la UE, să respingă orice restricție asupra capacităților sale defensive și să blocheze încercările Rusiei de a destabiliza țara din interior.

‘Moscova continuă să aspire la subjugarea completă a Ucrainei și nu se va mulțumi cu simple câștiguri teritoriale’, susține Valeri Zalujnîi, popularul fost comandant șef al armatei ucrainene, în prezent ambasador în Marea Britanie.

‘Victoria (pentru Ucraina) înseamnă prăbușirea imperiului rus, iar înfrângerea înseamnă ocuparea completă a Ucrainei ca urmare a prăbușirii acesteia. Orice altceva nu este decât o continuare a războiului’, afirmă Zalujnîi într-un editorial recent pentru publicația digitală Liga.net.

După ce a invitat liderii politici să definească obiectivul principal al ucrainenilor, el a subliniat că scopul principal al acestora ar putea fi acela de a priva Rusia ‘de posibilitatea de a comite noi acte de agresiune în viitorul apropiat’.

Fără garanții realiste de securitate Ucraina va fi învinsă de Rusia

Sceptic în privința posibilității unui acord de pace rapid, Zalujnîi a avertizat că, fără garanții realiste de securitate pentru respectarea unui posibil acord, aceasta ar conduce în cele din urmă la ‘o înfrângere completă a Ucrainei și la pierderea independenței sale’ în fața Rusiei care își va continua agresiunea.

Sub presiunea dublă a Washingtonului și a Moscovei, un număr tot mai mare de ucraineni sunt dispuși să accepte ‘compromisuri dureroase’, precum acceptarea de facto a ocupării unor teritorii și renunțarea la aderarea la NATO, în schimbul unei păci durabile. Cu toate acestea, majoritatea lor continuă să respingă principalele cereri ale Moscovei: cedarea de teritorii suplimentare și recunoașterea legitimității ocupației.

Mai mult de jumătate ar fi dispuși să protesteze public împotriva unor astfel de concesii, potrivit unui sondaj realizat în noiembrie de serviciul sociologic InfoSapiens.

Abandonarea ideii unei victorii ucrainene este contraproductivă, susține analistul militar și veteran al armatei, Ievgheni Diki, și nu ar face decât să prelungească conflictul.

‘Doar amenințarea credibilă că va pierde războiul mâine îl poate forța pe (Vladimir) Putin să se oprească și să negocieze condiții de pace relativ favorabile pentru a evita o înfrângere rușinoasă’, a declarat Diki pentru publicația digitală Novinarnia.

Accentul pus în prezent de Occident și Ucraina pe simpla „oprire a războiului” nu face decât să-l încurajeze pe liderul rus să exercite presiuni pe front și să încerce să distrugă spatele frontului ucrainean.

