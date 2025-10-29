U-BT Cluj-Napoca, victorie clară la Hamburg! Echipa lui Mihai Silvășan încheie cu succes seria deplasărilor și revine acasă pentru patru meciuri consecutive

Campioana României s-a impus categoric în Germania, 95-76, bifând al treilea succes din actuala ediție a EuroCup.

U-BT Cluj-Napoca a reușit una dintre cele mai convingătoare prestații din actualul sezon european. Echipa pregătită de Mihai Silvășan a învins marți seară, în deplasare, formația Hamburg Towers, scor 95-76, în etapa a 5-a din BKT EuroCup. Victoria vine la capătul unei luni solicitante, în care clujenii au disputat nu mai puțin de șase meciuri pe teren străin.

După eșecul dureros suferit în weekend pe terenul lui KK Split, „studenții” s-au mobilizat exemplar în Germania și au arătat de la început că vor să controleze ritmul jocului. Hamburg a profitat de vulnerabilitățile defensive din startul partidei, dar U-BT a compensat printr-o eficiență ofensivă excelentă, condusă de Daron Russell.

Un sfert doi impecabil, cheia succesului

După un prim sfert echilibrat, U-BT Cluj-Napoca a dominat complet actul secund, câștigat cu un parțial impresionant, 29-9. Linia defensivă formată din Trey Woodbury, Karel Guzman și Patrick Richard a reușit să blocheze aproape total atacurile nemților, care nu au găsit soluții în fața apărării agresive impuse de Silvășan.

La pauză, scorul era 52-30, după un coș spectaculos marcat de Russell chiar în ultimele secunde. Deși în repriza a doua clujenii au comis câteva greșeli neforțate și au permis adversarilor să reducă diferența pe alocuri, echipa a reușit să gestioneze inteligent avantajul, impunându-se fără emoții, 95-76.

Silvășan: „Am încheiat o lună foarte grea, dar important e că am rezistat”

Antrenorul Mihai Silvășan a subliniat efortul colectiv al echipei și importanța acestei victorii în contextul unui calendar aglomerat:

„Tocmai am încheiat o lună foarte grea, cu șase meciuri în deplasare. Nu a fost ușor pentru noi, dar am rezistat și am încheiat cu o victorie importantă. Cred că am controlat tot meciul, însă în primul sfert am permis câteva puncte ușoare pe contraatac, dar din al doilea sfert am fost mai atenți în apărare, iar asta a făcut diferența. Sunt mulțumit de această victorie, dar mergem mai departe, fiindcă ne așteaptă meciuri grele. Acum vom avea patru meciuri acasă, de care ne vom bucura alături de fanii noștri.”

MVP-ul meciului a fost, din nou, Daron Russell, care a condus ofensiva cu o prestație completă: 26 de puncte, 5 recuperări și 4 pase decisive. Americanul a vorbit despre echilibrul echipei și îmbunătățirea jocului defensiv:

„Ne-am apărat bine azi, i-am limitat la 76 de puncte, ceea ce e un lucru important pentru noi. Avem mulți jucători care pot marca, dar faptul că ne-am concentrat și am reușit să oprim atacurile adversarilor contează enorm. Suntem bucuroși să fim din nou pe drumul cel bun, cu o victorie.”

Printre remarcații partidei s-au mai numărat Dusan Miletic (15 puncte, 6 recuperări), Karel Guzman (11 puncte, 3 recuperări, 3 intercepții) și Mitch Creek (9 puncte, 5 recuperări, 3 pase decisive).

De partea germanilor, Leonard Thorpe (18 puncte, 6 pase decisive), Zacharie Perrin (17 puncte, 7 recuperări) și Carlos Stewart (11 puncte) au fost cei mai buni jucători.

Succesul de la Hamburg aduce echipa clujeană la un bilanț pozitiv, 3 victorii și 2 înfrângeri, menținând-o în cursa pentru calificarea în fazele eliminatorii ale EuroCup.

Pentru U-BT urmează o serie de patru meciuri consecutive pe teren propriu, o ocazie excelentă pentru consolidarea poziției în clasament și reconectarea cu suporterii care au așteptat revenirea echipei acasă după o lună plină de deplasări.

