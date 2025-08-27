Surprinzător, șeful administrației americane a menționat că și Ucraina ar putea fi vizată de sancțiuni, dacă nu contribuie la progresul negocierilor

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt gata să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei, dacă Vladimir Putin nu acceptă instituirea unui armistițiu în războiul din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a avertizat că refuzul Kremlinului ar putea atrage „consecințe grave”, însă a subliniat că Washingtonul va folosi doar instrumente economice, nu militare. „Ceea ce vrem este încetarea conflictului. Avem sancțiuni economice – repet, economice, pentru că nu vom declanșa un război mondial”, a spus Trump, potrivit Reuters.

Surprinzător, șeful administrației americane a menționat că și Ucraina ar putea fi vizată de sancțiuni, dacă nu contribuie la progresul negocierilor. Declarațiile vin la aproape două săptămâni după întâlnirea dintre Trump și Vladimir Putin, desfășurată în Alaska, întâlnire prezentată de ambele părți ca o tentativă de a apropia pozițiile în conflict.

Întrebat despre stadiul discuțiilor privind Ucraina, Trump a intervenit brusc în timpul unei ședințe de guvern, când un jurnalist i-a adresat o întrebare emisarului său special, Steve Witkoff. „Nu contează ce spun alții. Toată lumea își ia poziții”, a replicat președintele, punctând cu o expresie trivială. Când l-a întrebat pe Witkoff dacă are altă opinie, acesta i-a răspuns simplu: „Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte.”

Declarațiile de la Washington au venit la scurt timp după ce ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat că Vladimir Putin nu intenționează să se întâlnească cu Volodimir Zelenski, până când Ucraina nu va accepta revendicările majore ale Moscovei. Aceste poziționări contrastante evidențiază dificultatea relansării unor negocieri reale, în pofida promisiunilor repetate ale lui Trump de a aduce părțile la aceeași masă.

