Trei suspecți au fost reținuți, miercuri, în localitatea Heerhugowaard din Olanda, în legătură cu furtul tezaurului dacic, iar al patrulea individ este dat în urmărire, potrivit publicației olandeze NOS.

Cei trei suspecți au fost reținuți în nordul țării. Ei sunt cetățeni olandezi.

Poliția olandeză nu a furnizat însă informații despre obiectele furate din Muzeul Drents – coiful de aur și mai multe brățări.

Suspecții au fost arestați pe baza imaginilor de la camerele de luat vederi și a multor informații din partea publicului, a transmis poliția.



Suspecții s-au prevalat de dreptul la tăcere și nu este cunoscut momentan trecutul lor infracțional. Cât despre persoana care apare într-o fotografie cu o geantă, aceasta are cetățenie română, este plecată din țară de mulți ani, are un trecut infracțional semnificativ, dar nu este reținut și nu are legătură cu suspecții arestați, mai arată sursele citate.

Bogdan Despescu: Cei trei suspecți nu sunt români

Cei trei suspecți reținuți de polițiștii olandezi nu sunt români, a anunțat miercuri seara chestorul general de poliție Bogdan Despescu.

„Încă din 25 ianuarie, Poliția Română a fost notificată de Poliția Olandeză cu privire la acest furt. Încă de la acel moment Poliția Română a fost în contact permanent și au fost activitae toate mecanismenele de cooperare internaționale”, a declarat Bogdan Despescu.

El a anunțat că trei persoane au fost reținute de polițiștii din Olanda, „bănuite de comiterea acestei fapte grave, acestui furt cu impact deosebit de grav asupra tuturor românilor.

„Facem precizarea că niciunul dintre cei trei nu este român”, a adăugat Despescu.

El a adăugat că scopul este de a recupera bunurile din tezaur furate.

Ancheta în cazul furtului tezaurului dacic din Muzeul din Drents i-a dus pe anchetatori la provincia Noord-Holland, a doua cea mai populată provincie din Regat. Polițiștii cred că hoții sunt originari din această provincie olandeză. De asemenea, polițiștii olandezi au cerut oamenilor să îi contacteze dacă au văzut o mașină Ford Transit de culoare închisă, deoarece e posibil să fi fost implicată în jaf, a transmis poliția, potivit Antena 3.



Anchetatorii au mai multe indicii care i-au dus către provincia Noord-Holland.

„De asemenea, facem apel la informații despre ciocane, un baros și o rangă care au fost folosite în timpul jafului de la muzeu. E posibil ca suspecții să le fi aruncat, după ce le-au folosit. Este vorba despre obiecte care au fost folosite în timpul furtului, inclusiv haine”, a mai transmis poliția într-un comunicat.

