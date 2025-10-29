Trei medalii de aur pentru Mihaela Cambei la Europenele U23! România strălucește și la juniori în Albania

Mihaela Cambei a dominat categoria 53 kg la Campionatele Europene de haltere U23 de la Durres, cucerind trei medalii de aur într-o singură zi.

Vicecampioana olimpică Mihaela Valentina Cambei a început în forță Campionatele Europene de haltere pentru tineret (U23), desfășurate la Durres, în Albania. Sportiva română, în vârstă de 22 de ani, a cucerit trei medalii de aur la categoria 53 kg, confirmând forma excelentă pe care o traversează în acest final de an competițional.

Cambei s-a impus marți la toate cele trei probe ale competiției. La stilul smuls a ridicat 95 kg, la aruncat a dominat cu 110 kg, iar la total a încheiat cu 205 kg, un rezultat care i-a asigurat tripla de aur. Performanța vine la doar câteva săptămâni după rezultatele remarcabile obținute la Campionatele Mondiale de la Forde, în Norvegia, unde a cucerit o medalie de aur și două de argint.

Rezultatele din Albania confirmă statutul Mihaelei Cambei ca lideră a halterelor românești. La competiția din Norvegia, sportiva din Botoșani obținuse aurul la stilul smuls (94 kg) și argint la aruncat (114 kg) și la total (208 kg), fiind devansată doar de reprezentanta Coreei de Nord, Hyon-gyong Kang, care s-a impus cu 121 kg la aruncat și 214 kg la total.

Rezultate promițătoare și pentru juniorii României

Pe lângă succesul impresionant al Mihaelei Cambei, România a obținut marți alte trei medalii, toate de bronz, la Campionatele Europene de juniori, competiție care se desfășoară în paralel, tot la Durres.

Narcis Papolți a urcat de două ori pe podium la categoria 60 kg — la stilul smuls (119 kg) și la total (262 kg) — fiind foarte aproape de o triplă, terminând pe locul patru la aruncat (143 kg).

Alexia Diana Șipoș a reușit o performanță notabilă la categoria 53 kg, cucerind bronzul la stilul aruncat, cu 100 kg. La smuls, sportiva s-a clasat pe locul patru, cu 81 kg, iar la total a încheiat pe poziția a patra, cu 181 kg.

Și Ioana Mădălina Miron a avut o evoluție solidă la categoria 48 kg, terminând pe locul patru la smuls (74 kg), pe cinci la aruncat (89 kg) și tot pe cinci la total (163 kg).

În total, România participă la competițiile de la Durres cu un lot de 15 sportivi, dintre care 11 la juniori și 4 la tineret (U23). Federația Română de Haltere a transmis că obiectivul delegației este consolidarea rezultatelor excelente din 2024, an în care halterofilii români au obținut mai multe clasări pe podium la competițiile internaționale majore.

Mihaela Cambei, una dintre cele mai constante sportive din ultimii ani, a fost vicecampioană olimpică la Paris, în 2024, la categoria 49 kg, confirmând prin rezultatele de la Durres că își menține ritmul spre un nou ciclu olimpic promițător, în perspectiva Jocurilor de la Los Angeles 2028.

Campionatele Europene de juniori și tineret de la Durres au loc în perioada 28 octombrie – 5 noiembrie, reunind zeci de echipe naționale de pe continent.

