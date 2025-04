Trei medalii de aur pentru Mihaela Cambei la Europene!

Vicecampioana olimpică a confirmat forma excelentă, devenind triplă campioană europeană la Chișinău

Mihaela Cambei (22 de ani) a început în forță anul competițional, cucerind trei medalii de aur la Campionatul European de haltere desfășurat la Chișinău, în Republica Moldova. Sportiva legitimată la CS Dinamo a dominat categoria 49 kg, impunându-se la stilul smuls, la aruncat și la total.

Aur cu emoții și record egalat pentru Cambei

Revenită în competiții după Jocurile Olimpice de la Paris, unde a cucerit argintul, Cambei a demonstrat că este liderul incontestabil al categoriei la nivel continental. Totuși, emoțiile nu au lipsit, mai ales în proba de smuls, unde a ratat primele două încercări la 85 kg. A reușit însă să își adune forțele și să finalizeze a treia tentativă, adjudecându-și aurul.

„Nu am mai concurat de foarte mult timp. S-au simțit puțin emoțiile, dar a fost bine. Sunt foarte bine, am avut emoții puțin pentru că am avut unele dificultăți la stilul smuls din cauza unor probleme tehnice, dar s-a terminat cu bine”, a declarat Cambei, citată de Antena Sport.

La aruncat, românca a început concursul la 97 kg, într-un duel direct cu sârboaica Radmila Zagorac. După ce adversara a ratat, Cambei a reușit să ridice fără ezitare 100 kg și apoi 105 kg, egalând recordul european și obținând o nouă medalie de aur. Cu un total de 190 kg, și-a trecut în palmares și aurul la total.

„Da, se simte presiunea. La acest concurs chiar am simțit presiunea, pentru că oamenii au așteptări. Eu trebuie să fiu în priză indiferent de competiție”, a explicat sportiva.

Aceasta este a treia ediție consecutivă a Campionatelor Europene la care Mihaela Cambei cucerește aurul la toate cele trei probe. În 2023, a reușit aceeași performanță la Erevan, iar în 2024, la Sofia.

„Mă întreabă toată lumea cum sunt așa mică și reușesc să ridic, dar am mai spus-o: «Esențele tari se țin în sticluțe mici». Asta cred că e explicația”, a mai spus Cambei.

Alte rezultate importante pentru România

Pe lângă performanța extraordinară a Mihaelei Cambei, România a mai obținut două medalii de bronz. Cosmina Pană a terminat pe locul 3 la smuls (76 kg) în aceeași categorie, 49 kg. La 45 kg, Ioana Mădălina Miron a obținut bronzul la smuls cu 71 kg, iar la aruncat (86 kg) și total (157 kg) a terminat pe locul 4.

„Am avut niște emoții de nedescris, dar s-a terminat bine, am reușit să fac un rezultat remarcabil pentru mine și asta mă mulțumește foarte mult”, a declarat Ioana Miron pentru TVR.

„Puteam mai mult, dar și emoțiile au fost implicate. Nu mă așteptam să iau medalie la smuls, nu este punctul meu forte, dar m-am descurcat destul de bine”, a adăugat sportiva.

România participă cu un lot de 15 sportivi (8 băieți și 7 fete) la competiția de la Chișinău, iar debutul excepțional al Mihaelei Cambei dă tonul unui European promițător pentru halterofilii români.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!