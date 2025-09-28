Operatorii se tem nu doar de scăderea marjelor de profit, ci și de pierderea contractelor externe

Sectorul transporturilor de marfă traversează o perioadă critică, în care creșterea costurilor cu combustibilul, energia și taxele amenință să destabilizeze afacerile locale, scrie termene.ro. Operatorii se tem nu doar de scăderea marjelor de profit, ci și de pierderea contractelor externe, în condițiile în care tarifele fixe negociate anterior, nu mai acoperă cheltuielile actuale.

Multe companii românești au încheiate acorduri pe termen lung, fără clauze de indexare. În acest context, fiecare scumpire a carburantului sau a energiei electrice transformă contractele profitabile în povară financiară.

Accize, TVA și roviniete mai mari – un cocktail de presiuni

Transportatorii se confruntă simultan cu mai multe creșteri: TVA majorat, accize mai mari la carburanți, tarife sporite pentru energie electrică și, de la 1 septembrie, roviniete mai scumpe. Pentru o firmă medie, aceste schimbări pot însemna zeci sau sute de mii de euro suplimentar anual, afectând grav lichiditatea și cash-flow-ul.

Competitivitatea internațională, în scădere

Un alt semnal de alarmă vine din zona transporturilor internaționale. Diferențele de accize și prețuri la combustibil între state pot face companiile românești mai puțin competitive. În timp ce operatorii din țările vecine pot oferi tarife mai mici, transportatorii autohtoni riscă să piardă contracte sau să se vadă nevoiți să alimenteze în afara țării.

Lipsa șoferilor – o criză tot mai acută

La presiunile financiare se adaugă deficitul tot mai mare de șoferi profesioniști. Concurența europeană atrage personal calificat cu salarii mai mari, iar firmele românești sunt puse în fața unei alegeri dificile: creșterea remunerațiilor sau acceptarea unor marje și mai reduse.

„Fidelizarea șoferilor prin bonusuri, plăți la timp și transparență este esențială. Plecarea unui angajat bun costă mai mult decât o majorare salarială moderată”, subliniază Vasile Ștefănescu, președinte COTAR. El recomandă și parteneriate cu școli de șoferi, inclusiv sprijin financiar pentru obținerea permisului, pentru a forma noi generații.

Costurile suplimentare din transport nu rămân izolate. Ele se transmit direct în prețurile bunurilor, de la alimente la materii prime, amplificând presiunile inflaționiste. Statul poate răspunde cu controale sau plafonări, însă aceste intervenții sporesc incertitudinea pentru operatori.

Transporturile rutiere reprezintă peste 70% din totalul mărfurilor transportate în România, contribuie cu aproximativ 5% la PIB și susțin peste 350.000 de locuri de muncă. În lipsa unor măsuri compensatorii sau a unei strategii coerente, operatorii avertizează că presiunile actuale pot duce la insolvențe, reducerea activității sau vânzări de vehicule.

