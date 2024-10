Actorul Alin Panc se reîntâlnește cu prietenul și colegul său, Vărul Săndel, pentru a aduce pe marele ecran o nouă producție plină de umor și acțiune, intitulată „Transilvanian Ninja”. Comedia va avea premiera pe 6 decembrie și promite să fie un succes, având o distribuție de excepție în care Puya debutează ca actor.

Pentru prima dată, Alin Panc a investit în jur de 500.000 de euro într-o comedie de mare anvergură, despre care este convins că va rămâne în memoria publicului mult timp. „Transilvanian Ninja” este prima comedie românească ce combină karate și umor, cu scene de acțiune inedite și o poveste care aduce în prim-plan dorința fiecăruia de a deveni supererou.

„Filmul este prima comedie cu karate românească ce conține scene fun de acțiune, o comedie ce tratează dorința fiecăruia dintre noi de a deveni justițiar sau supererou. Cu filmul ăsta arătăm cum există și la noi supereroi și pe care îi tratăm într-un mod fun. În „Transilvanian Ninja” mai arătăm cum poți să îți îndeplinești visele la orice vârstă,” spune Alin Panc despre proiectul său.

Printre vedetele din distribuție se numără Cornel Palade, care joacă rolul unui instructor de karate dintr-un sat transilvănean, cu un look comic, incluzând o codiță amuzantă în vârful capului.

„Bruce Lee”, personajul său, este un țăran care a învățat karate și se amuză când refuză să-i antreneze pe cei care nu îndeplinesc „standardele”.

Cornel Palade spune despre film: „„Transilvanian Ninja” este o comedie foarte interesantă și cred că merită văzută, îți oferă posibilitatea să vii să te relaxezi, să te desprinzi de cele zilnice și să vezi un film românesc, cu actori faini”.

Diana Matei, care joacă rolul unei karatiste, a luat lecții de karate pentru a se pregăti pentru acest rol și mărturisește că visul ei de a juca într-un film a devenit realitate: „Anul ăsta am acceptat să joc într-un film, adică să joc un personaj principal într-un film, așa că o să joc în “Transilvania Ninja”, rolul unei karatiste. Am un antrenor și am luat lecții de karate, m-am pregătit cum se cuvine. I-au zis că am picioarele lungi și aș putea să dau foarte bine cu piciorul la înălțime, ca Jean-Claude Van Damme”, spune artista entuziasmată.

De asemenea, Sandu Lungu, luptătorul de arte marțiale, a avut o experiență comică la filmări, glumind că a trebuit să se lupte cu un ursuleț grizonat, spunând: „OK! Easy money!”, referindu-se la cât de ușor i s-a părut rolul.

„Transilvanian Ninja” promite să fie o comedie spectaculoasă, plină de scene amuzante și acțiune intensă, ideală pentru cei care caută să se destindă și să se bucure de un film românesc unic.

Trailerul filmului „Transilvanian Ninja” poate fi urmărit pe YouTube.