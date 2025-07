Transfer cu greutate în Premier League! Jordan Henderson a semnat cu Brentford din postura de jucător liber

Mijlocașul de 35 de ani a activat o clauză de reziliere cu Ajax și a semnat pe doi ani cu noua sa echipă din Londra.

Brentford a oficializat transferul lui Jordan Henderson, fostul căpitan al lui Liverpool, care sosește din postura de jucător liber după despărțirea de Ajax Amsterdam. Mijlocașul în vârstă de 35 de ani a activat o clauză din contractul cu formația olandeză, valabil până în 2026, care îi permitea rezilierea unilaterală și a semnat un angajament valabil pe doi ani cu echipa londoneză.

„Sunt încântat că mă aflu aici; abia aștept să încep și să mă pun pe treabă”, a declarat Henderson pentru site-ul oficial al clubului.

„Am avut mereu o mare admirație pentru acest club și pentru ceea ce a realizat în ultimii ani, în special modul în care a crescut. Mi s-a spus cât de bine organizat și bine condus este clubul, foarte orientat spre familie, ceea ce consider că este extrem de important”, a mai adăugat internaționalul englez.

Henderson vine cu un palmares impresionant, care include trofee majore precum Premier League și Liga Campionilor câștigate cu Liverpool, dar și experiențe în Arabia Saudită la Al Ettifaq și, mai recent, în Olanda, la Ajax.

Brentford trece printr-o vară de reconstrucție, iar Henderson este piesa de experiență adusă pentru echilibru

Clubul londonez se află într-un moment de tranziție majoră. A pierdut antrenorul Thomas Frank, plecat la Tottenham, căpitanul Christian Nørgaard, transferat la Arsenal, și este posibil să se despartă și de alți jucători importanți, precum Bryan Mbeumo și Yoane Wissa.

În acest context, sosirea lui Jordan Henderson aduce nu doar valoare sportivă, ci și leadership într-un vestiar tot mai tânăr.

„Când am aflat că Jordan este disponibil, decizia a fost destul de simplă. Am analizat cu atenție meciurile sale recente ca să vedem unde se află din punct de vedere fizic și al formei. Este încă într-o formă fizică excelentă și are o motivație uriașă de a continua să performeze la cel mai înalt nivel”, a explicat Keith Andrews, noul antrenor al lui Brentford.

„După plecările unor jucători cu greutate precum Christian Nørgaard, Mark Flekken și Ben Mee, era esențial să aducem experiență înapoi în vestiar. Ceea ce aduce Jordan în plus este faptul că a fost unul dintre cei mai influenți lideri ai ultimului deceniu în Premier League”, a mai spus tehnicianul.

Brentford va conta în sezonul viitor pe o combinație între jucători tineri și figuri experimentate. Henderson se va alătura unui nucleu care îi include pe Vitaly Janelt, Mathias Jensen, Ethan Pinnock și Josh Dasilva, aflat în recuperare.

Cu această mutare, Brentford speră să-și consolideze statutul în Premier League și să mențină un echilibru între potențialul de creștere și consistența în rezultate.

