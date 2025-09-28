Moldovenii sunt chemați la urne, într-un scrutin considerat decisiv pentru viitorul european al republicii

Fostul președinte Traian Băsescu a transmis un mesaj, înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, sugerând că votul din 28 septembrie 2025 ar putea deveni un moment istoric în confruntarea politică dintre Chișinău și Kremlin.

„A sosit clipa! Tricolorul pe catarg! 28 septembrie 2025 va fi ziua în care o țară mică precum Republica Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin și acoliților săi de la Kremlin. Să ne revedem pe 29 septembrie, când forțele pro-europene vor continua să conducă pentru binele țării și al cetățenilor”, a scris Băsescu pe pagina sa de Facebook.

Moldovenii sunt chemați duminică la urne pentru a-și alege noul Parlament, într-un scrutin considerat decisiv pentru viitorul european al republicii. În România, autoritățile au organizat 23 de secții de votare, unde sunt așteptați aproximativ 30.000 de cetățeni moldoveni să-și exprime opțiunea politică.

Consultarea electorală are loc într-un climat tensionat, marcat de tentative de destabilizare și campanii hibride despre care au avertizat atât oficialii de la Chișinău, cât și autoritățile române și partenerii europeni.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube