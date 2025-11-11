Traian Băsescu l-a făcut praf pe Ioan Becali! Replica tăioasă a fostului președinte după acuzațiile impresarului

Fostul șef al statului a reacționat după ce Giovanni Becali a spus că a fost trimis la închisoare „la ordinul” lui Băsescu.

Un nou schimb de replici dure a apărut între Traian Băsescu și impresarul Ioan Becali, după ce acesta din urmă a afirmat că fostul președinte ar fi ordonat condamnarea sa în „Dosarul Transferurilor”. Într-un interviu pentru Fanatik, Giovanni Becali a declarat că relația dintre cei doi s-a deteriorat complet după declanșarea anchetei, susținând că Băsescu ar fi cerut personal autorităților să-l pedepsească.

„Cu Băsescu la început am fost bine, când era primar. Mă chema, îl chemam… Dup-aia, când a venit procesul, a dat ordin: ‘Tocați-i! Tocați-i!’”, a afirmat Giovanni Becali, menționând și numele fostului șef al ANAF, Sebastian Bodu. Impresarul a adăugat că, în opinia sa, în perioada celor zece ani de mandat, Băsescu ar fi promovat zeci de generali: „Cei mai mulți generali i-a făcut Băsescu. În 10 ani, Băsescu a făcut 50 de generali de trei stele”.

Replica fostului președinte nu a întârziat să apară. Contactat de iAMsport.ro, Traian Băsescu a respins categoric acuzațiile și a ales să răspundă în stilul său caracteristic, fără menajamente.

„Nu vreau să vorbesc despre Giovanni Becali. Orice infractor crede că îl urmărește președintele!”, a spus Băsescu, ironizându-l pe fostul agent de jucători.

Condamnarea din „Dosarul Transferurilor” și acuzațiile de mită

Ioan Becali, în vârstă de 73 de ani, a fost condamnat definitiv la 7 ani și 4 luni de închisoare pentru dare de mită într-un caz derivat din celebrul „Dosar al Transferurilor”. Potrivit anchetatorilor, fosta judecătoare Geanina Terceanu ar fi primit o sumă totală de 195.000 de euro pentru a pronunța o sentință de achitare în aprilie 2012. Din această sumă, 185.000 de euro ar fi provenit de la frații Ioan și Victor Becali, iar restul de la Cristian Borcea.

Decizia judecătoarei a fost, ulterior, infirmată, iar în martie 2014 instanța a pronunțat condamnări grele pentru toți cei implicați. Giovanni și Victor Becali au primit pedepse de 6 ani și 4 luni, respectiv 4 ani și 8 luni de închisoare, în timp ce Cristian Borcea a fost condamnat la aceeași pedeapsă ca Giovanni Becali. Alte nume importante din fotbal au primit, de asemenea, pedepse cu executare: George Copos (3 ani și 8 luni), Mihai Stoica (3 ani și 6 luni), Gigi Nețoiu și Jean Pădureanu (3 ani și 4 luni), iar Gică Popescu – 3 ani, o lună și 10 zile.

Giovanni Becali a fost eliberat condiționat în mai 2018, după executarea unei părți din pedeapsă, însă declarațiile sale recente arată că nu a uitat perioada petrecută în detenție. Acesta continuă să susțină că a fost victima unei răzbunări politice orchestrate de la cel mai înalt nivel al statului.

Traian Băsescu, care a fost președinte al României între 2004 și 2014, a evitat să intre într-o polemică extinsă, dar reacția sa scurtă și tranșantă confirmă tensiunile persistente dintre cei doi. Fostul comandant de navă, cunoscut pentru temperamentul său direct, a fost adesea apropiat de lumea fotbalului, fiind prezent la evenimente alături de Gigi Becali, în special după calificarea Stelei în semifinalele Cupei UEFA din 2006.

