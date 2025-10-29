Tragedie la Interul lui Chivu! Portarul a lovit mortal un bărbat de 81 de ani aflat într-un scaun cu rotile

Clubul italian este în stare de șoc după accidentul rutier produs lângă baza de pregătire, în urma căruia un bătrân și-a pierdut viața.

Un accident rutier tragic a avut loc marți dimineață, în apropierea centrului de antrenament al clubului Inter Milano, lângă Appiano Gentile. Josep Martinez, al doilea portar al formației „nerazzurra”, în vârstă de 27 de ani, a fost implicat într-un incident soldat cu moartea unui bărbat de 81 de ani, aflat într-un scaun cu rotile electric.

Tragedia s-a produs la ora 9:43, pe Via Bergamo din localitatea Fenegrò, provincia Como, la doar câțiva kilometri de baza de pregătire a clubului. Conform unei prime reconstituiri realizate de poliția rutieră italiană, bătrânul ar fi schimbat brusc direcția de deplasare, intrând pe traiectoria autoturismului condus de Martinez. Impactul a fost extrem de puternic, iar echipele de urgență sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a salva victima, care a fost declarată decedată pe loc.

Portarul spaniol nu a fost rănit, însă a intrat în stare de șoc imediat după accident. Poliția italiană a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei și eventualele responsabilități.

Primele detalii ale accidentului

Martorii prezenți în zonă au relatat că bărbatul în vârstă de 81 de ani se deplasa nesigur pe marginea drumului cu scaunul său electric, iar la un moment dat ar fi virat brusc, posibil din cauza unei stări medicale, blocând calea vehiculului condus de fotbalist.

Drumul pe care s-a produs accidentul, Via Bergamo, are o singură bandă pe sens și două benzi înguste, delimitate de o linie galbenă continuă pe ambele părți. Condițiile de trafic erau normale la ora respectivă, potrivit presei italiene, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă viteza mașinii sau o eventuală neatenție au contribuit la accident.

Serviciile de urgență au intervenit rapid, însă manevrele de resuscitare au fost inutile. În schimb, Martinez a fost preluat de echipajele medicale pentru îngrijiri psihologice, fiind descris drept „profund afectat” de cele întâmplate.

În semn de respect față de victimă, conducerea clubului Inter Milano a anunțat anularea conferinței de presă a antrenorului Cristian Chivu, programată pentru ora locală 14:00. Clubul a transmis condoleanțe familiei bătrânului și a precizat că „acordă deplină colaborare autorităților italiene în ancheta aflată în curs”.

Josep Martinez, transferat în vara acestui an la Inter Milano din La Liga, unde evoluase la Las Palmas, este considerat unul dintre portarii de rezervă ai echipei, aflat în spatele titularului Yann Sommer. Accidentul s-a produs într-o zi liberă pentru jucători, în contextul pregătirilor pentru următoarea etapă din Serie A.

Inter urmează să joace miercuri, pe teren propriu, împotriva Fiorentinei, de la ora 21:45, însă evenimentul tragic a aruncat clubul într-o stare de profundă tristețe și incertitudine.

