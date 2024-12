Tragedie la Iași. A murit la doar 24 de ani, după un infarct miocardic

Incidentul s-a petrecut la scurt timp după ce aceasta urcase în mijlocul de transport din stația Piața Unirii.

După ce i s-a făcut rău, un trecător a început manevrele de resuscitare până la sosirea unui echipaj SMURD, care a preluat-o și a continuat intervențiile medicale.

Conform medicului Diana Cimpoeșu, coordonator UPU-SMURD Iași, echipa medicală a reușit inițial să repornească inima tinerei, dar activitatea cardiacă a rămas extrem de slabă. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital, unde inima i s-a oprit din nou.

Necropsia va arăta exact ce s-a întâmplat. Am avut foarte puţin timp la dispoziţie în care activitatea cardiacă a fost prezentă pentru a putea stabili un diagnostic precis. Am iniţiat o investigaţie prin computer tomograf pentru a verifica posibilitatea unei disecţii de aortă. Avea o activitate cardiacă redusă, iar inima s-a oprit din nou. Am efectuat resuscitarea pentru a treia oară, însă, din păcate, nu am mai reuşit să o salvăm, a afirmat medicul.