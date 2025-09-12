Tragedie în Portugalia! Un copil de 7 ani de la Boavista a murit la antrenament

Micuțul fotbalist a suferit un stop cardio-respirator și nu a mai putut fi salvat.

Fotbalul portughez este în doliu după moartea unui copil de doar 7 ani, jucător al echipei U8 a clubului Boavista. Tragedia s-a produs marți, în timpul unui antrenament desfășurat la Porto.

Băiatul abia intrase pe teren pentru încălzire când s-a prăbușit brusc. Echipa medicală a clubului a intervenit imediat, aplicând manevre de resuscitare și folosind un defibrilator, până la sosirea vehiculelor de urgență.

Ulterior, micuțul sportiv a fost transportat la Spitalul Sao Joao din Porto, unde a fost internat în stare critică. Din păcate, a decedat la primele ore ale serii, conform abola.pt.

Comunicatul Boavista după tragedie

Clubul portughez a confirmat decesul printr-un comunicat oficial, în care a transmis condoleanțe familiei și a subliniat că tânărul fotbalist nu avea antecedente medicale.

**_„Clubul de fotbal Boavista anunță cu profund regret decesul unui jucător din echipa sa de fotbal Under-8, survenit în urma unei sesiuni de antrenament în această după-amiază.

Băiatul, în vârstă de doar 7 ani, s-a simțit rău în timpul sesiunii și s-a prăbușit brusc. A fost asistat imediat la fața locului și s-au inițiat manevre de resuscitare până la sosirea INEM.

Echipa de urgență a continuat procedurile și a asigurat transportul la Spitalul Sao Joao din Porto, unde jucătorul a fost internat în stare critică. A fost declarat decedat la scurt timp după aceea, în prima parte a serii.

Tânărul sportiv se afla la al doilea sezon la Clubul de Fotbal Boavista și fusese supus examenelor medicale necesare pentru a se înscrie în sezonul curent. Nici clubul, nici familia sa nu aveau cunoștință de vreo afecțiune medicală care să-l împiedice să practice sportul.

Cu această ocazie, Boavista Futebol Clube își reafirmă angajamentul de lungă durată față de respectarea strictă a tuturor protocoalelor de sănătate și siguranță, la toate nivelurile și în toate sporturile. În acest moment de profundă durere, când cuvintele sunt insuficiente, Clubul de Fotbal Boavista transmite condoleanțe sincere familiei, prietenilor, colegilor de echipă, colegilor de școală, antrenorilor și tuturor celor care l-au cunoscut, oferindu-le cuvinte de înțelegere și prietenie și asigurându-i că vor beneficia de sprijin psihologic toți cei care au nevoie de acesta.

Amintirea acestui tânăr sportiv va fi onorată pentru totdeauna de toți cei care trăiesc și reprezintă clubul în fiecare zi, iar zâmbetul său va rămâne o sursă de inspirație pentru drumul nostru”._**

În memoria copilului, Boavista a decretat trei zile de doliu, a anulat toate sesiunile de antrenament și a mobilizat o echipă de coordonare tehnică pentru a sprijini familia îndurerată.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!