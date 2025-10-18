Cel puțin 15 persoane au murit și aproximativ 20 au fost rănite într-un accident de autobuz pe o șosea din statul Pernambuco, în nord-estul Braziliei, conform informațiilor furnizate sâmbătă de surse oficiale, potrivit Reuters.

Accidentul a avut loc vineri seara pe o autostradă federală, între municipalitățile Paranatama și Saloa, a precizat poliția rutieră federală într-un comunicat.

Potrivit investigației preliminare, șoferul a pierdut controlul asupra vehiculului, a intrat pe sensul opus, s-a izbit de stâncile aflate pe marginea drumului și a lovit în final un banc de nisip, răsturnându-se.

Persoanele decedate sunt 11 femei și patru bărbați.

Cel puțin alte 17 persoane au fost rănite și transportate la centre spitalicești din regiune.

Șoferul autobuzului a suferit răni ușoare și a fost supus unui test de alcoolemie al cărui rezultat a fost negativ, după care a fost dus la secția de poliție pentru declarații.

Conform autorităților braziliene, în autobuz se aflau aproximativ 30 de pasageri care se întorceau în statul Bahia din nord-estul țării.

Anchetă pentru clarificarea cauzelor acestui accident

Poliția civilă a deschis o anchetă pentru a clarifica cauzele accidentului.

Guvernatorul statului Bahia, Jeronimo Rodrigues, și-a exprimat regretul pentru acest ‘accident extrem de grav’, precum și solidaritatea cu familiile victimelor, printre care se află persoane născute în acest stat.

‘Sunt atent la nevoile răniților și ale familiilor acestora și pun la dispoziție Guvernul meu pentru a colabora cu autoritățile din Pernambuco în tot ceea ce este necesar. Monitorizăm îndeaproape situația și suntem pregătiți să oferim sprijin’, a declarat el pe rețelele sale sociale.

Puțin mai târziu, a informat că a mobilizat Secretariatul pentru Sănătate, Corpul de Pompieri și Poliția Tehnică pentru a acorda ajutor și a identifica victimele.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!