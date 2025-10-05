Analiza pe domenii arată că sectorul comerțului cu ridicata și amănuntul, reparații auto și moto domină în continuare clasamentul

Tot mai multe companii aleg să-și suspende activitatea în 2025, semnalând presiuni economice și schimbări în dinamica mediului de afaceri. În perioada ianuarie–august, 13.251 de firme au intrat în această situație, în creștere cu 7,31% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

București se află în fruntea clasamentului, cu 1.638 de firme care au decis să-și întrerupă temporar activitatea, o creștere de aproape 7% față de anul trecut. Capitala este urmată de județele Cluj, cu 934 de firme (+18,38%), Iași — 647 (+18,5%), Bihor — 572 (+5,15%) și Brașov — 555 (+3,35%). Un salt semnificativ s-a înregistrat și în Neamț, unde numărul firmelor suspendate a crescut cu peste 31%, ajungând la 541.

La polul opus, cele mai puține întreruperi au fost raportate în județele Teleorman (74), Ialomița (76), Caraș-Severin (83), Covasna (88) și Tulcea (96). Dâmbovița, Caraș-Severin și Teleorman au înregistrat cele mai mari scăderi procentuale, cu până la 33% mai puține suspendări, față de anul trecut.

Cele mai accentuate creșteri au fost consemnate în Gorj (+70,93%), Dolj (+38,67%) și Neamț (+31,31%), semnalând o deteriorare a condițiilor locale, pentru o parte dintre afaceri.

Analiza pe domenii arată că sectorul comerțului cu ridicata și amănuntul, reparații auto și moto domină în continuare clasamentul, cu 1.934 de firme suspendate, deși numărul lor este cu peste o treime mai mic față de anul anterior. Urmează construcțiile (787 firme), activitățile profesionale, științifice și tehnice (753) și transportul și depozitarea (692).

În luna august, 1.480 de companii au decis să-și pună activitatea „pe pauză”, cele mai multe fiind din București (172), Cluj și Iași (câte 83), Neamț (72) și Brașov (68). Evoluția sugerează o adaptare continuă a mediului de afaceri la provocările economice și fiscale din 2025, într-un context caracterizat de incertitudini și restructurări.

