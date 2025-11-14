Top motive pentru care tot mai mulți români folosesc rentnbuy pentru listări și căutări imobiliare

Piața imobiliară din România trece printr-o schimbare profundă.

După ani în care cumpărătorii și chiriașii depindeau aproape exclusiv de agenții imobiliare, 2025 este anul în care tranzacțiile directe și platformele imobiliare directe devin noul standard.

În acest context, rentnbuy se impune ca una dintre cele mai moderne soluții digitale din România – o platformă care conectează direct proprietarii și cumpărătorii sau chiriașii, fără comisioane, fără intermediari și cu verificare automată a anunțurilor.

Dar ce îi face pe tot mai mulți români să renunțe la modelul clasic și să aleagă rentnbuy?

Iată principalele motive, explicate pe baza comportamentului real al utilizatorilor din 2025.

1. Tranzacții fără comisioane și fără agenții

Pentru mulți cumpărători și chiriași, comisioanele au devenit principalul obstacol în procesul de achiziție sau închiriere.

Modelul tradițional presupune un intermediar, iar agențiile percep între 2% și 7% din valoarea tranzacției, ceea ce înseamnă mii de euro pierduți pentru mediere.

Rentnbuy elimină complet acest cost.

Toate anunțurile publicate provin direct de la proprietari, iar utilizatorii pot contacta vânzătorii sau chiriașii prin chatul securizat integrat, fără a fi nevoiți să treacă printr-un agent.

Expresii precum „apartamente de vânzare fără comision București”, „case direct proprietar Cluj” sau „chirie fără agenție Brașov” au un volum constant de căutări, iar rentnbuy este una dintre platformele care răspunde exact acestor nevoi.

2. Siguranță digitală și verificare automată a anunțurilor

Unul dintre cele mai mari riscuri în imobiliarele online este lipsa de control asupra autenticității.

Multe site-uri clasice afișează anunțuri duplicate, neactualizate sau chiar false, publicate de persoane care nu sunt proprietarii reali.

Rentnbuy folosește sisteme de verificare a fiecărui anunț înainte de publicare.

Platforma elimină ofertele care apar de mai multe ori, iar echipa internă verifică manual cele suspecte.

În plus, proprietarii pot confirma dreptul asupra proprietății, ceea ce reduce riscul de fraudă aproape la zero. Este un pas opțional, dar care contribuie la încrederea chiriașilor și cumpărătorilor.

Astfel, utilizatorii pot accesa doar anunțuri imobiliare reale și verificate, indiferent dacă sunt în căutare de apartamente de vânzare în București, case în Brașov sau terenuri în Ilfov.

3. Listare gratuită și public instant pentru proprietari

Pentru proprietarii care doresc să-și vândă sau să-și închirieze locuințele, platformele clasice presupun taxe de publicare.

Pe rentnbuy, listarea este complet gratuită, iar publicarea unui anunț durează doar câteva minute.

După validare, proprietatea devine vizibilă instant pentru mii de cumpărători și chiriași activi.

Proprietarii au control total asupra anunțului – pot edita prețul, descrierea, fotografiile și pot comunica direct cu persoanele interesate, prin chatul securizat.

Modelul „direct proprietar” devine tot mai atractiv, mai ales în marile orașe unde cererea este ridicată pentru apartamente 2 camere București, vânzări fără agenție Cluj, apartamente noi Brașov sau chirie Iași fără comision.

4. Chat securizat și comunicare directă între părți

Un alt avantaj major al platformei rentnbuy este comunicarea directă și sigură între proprietari și potențialii cumpărători sau chiriași.

În locul apelurilor telefonice nesigure sau al mesajelor primite de la conturi false, toate discuțiile au loc în chatul intern securizat al platformei sau prin contact telefonic direct, doar după ce proprietarul a validat cererea de contact.

Proprietarul decide când dezvăluie numărul de telefon, după ce a verificat cererea potențialului chiriaș sau cumpărător.

Acest sistem reduce spamul, tentativele de phishing și intermedierile neautorizate – probleme comune pe platformele tradiționale.

5. Filtrare avansată și inteligență artificială în potrivirea ofertelor

Căutarea unei locuințe potrivite poate fi un proces epuizant.

Pe site-urile vechi, utilizatorii sunt nevoiți să parcurgă sute de anunțuri irelevante.

Rentnbuy folosește filtrare avansată și algoritmi de potrivire inteligentă, care analizează preferințele utilizatorului – număr de camere, buget, zonă, tip de proprietate – și afișează anunțuri relevante.

De exemplu, dacă un utilizator caută „apartament 3 camere Floreasca fără agenție” sau „case de vânzare în Cluj direct proprietar”, platforma îi va afișa instant rezultate reale, actualizate și verificate.

6. Încredere crescută prin recenzii și transparență

Tot mai mulți români caută online expresii precum „rentnbuy păreri”, „experiențe chirie direct proprietar” sau „platforme imobiliare sigure România”.

Această nevoie de încredere a dus la dezvoltarea unui sistem intern de feedback și evaluări.

Pe rentnbuy, utilizatorii pot oferi recenzii după finalizarea unei tranzacții direct prin adresa de email de contact. Părerile utilizatorilor sunt analizate individual, iar experiența platformei este optimizată constant pe baza feedback-ului din piață.

Acest sistem transparent contribuie la consolidarea unui ecosistem sigur și corect.

7. O platformă adaptată pentru întreaga piață – de la chirii la vânzări

Rentnbuy acoperă întregul spectru imobiliar:

Chirii fără comision, în special în București, Cluj, Brașov, Iași și Timișoara, dar și în restul orașelor

Vânzări directe de apartamente și case, în marile centre urbane și în zonele limitrofe;

Terenuri de vânzare, inclusiv extravilane;

Proprietăți de vacanță, în localități turistice precum Brașov, Sinaia, Constanța sau Oradea.

Această diversitate face platforma potrivită atât pentru cumpărători, cât și pentru investitori și chiriași care caută o alternativă modernă la vechile platforme.

8. Experiență simplă, rapidă și complet digitală

Rentnbuy oferă o experiență de utilizare intuitivă, optimizată pentru mobil.

Publicarea unui anunț sau aplicarea pentru o proprietate se face în câteva minute, fără documente fizice, fără apeluri inutile și fără stres.

Tot procesul – de la verificarea contului până la primirea notificărilor despre cererile primite – este automatizat.

Această simplitate este unul dintre principalele motive pentru care tot mai mulți utilizatori aleg rentnbuy.

Concluzie: viitorul imobiliarelor este fără intermediari

Românii nu mai vor să plătească comisioane inutile și să se confrunte cu anunțuri false.

Modelul rentnbuy, bazat pe tranzacții directe, verificare digitală și comunicare sigură, marchează trecerea pieței imobiliare din România într-o nouă etapă – una în care transparența și controlul revin în mâinile utilizatorilor.

În 2025, fie că ești în căutarea unui apartament de vânzare fără comision în București, a unei case direct proprietar în Cluj, sau a unei chirie sigure în Brașov, rentnbuy oferă o soluție simplă, rapidă și sigură pentru fiecare tip de tranzacție.

FAQ – Întrebări frecvente despre rentnbuy

1. Cum funcționează rentnbuy?

Rentnbuy este o platformă digitală unde proprietarii își publică anunțurile gratuit, iar cumpărătorii sau chiriașii pot contacta direct vânzătorii.

2. Rentnbuy percepe comision?

Nu. Tranzacțiile sunt directe, fără comisioane, fără taxe ascunse și fără agenți.

3. Cum știu că un anunț este real?

Toate anunțurile sunt verificate, iar conturile noi trec printr-un proces de validare.

4. Pot publica și case sau terenuri, nu doar apartamente?

Da. Rentnbuy acceptă anunțuri pentru apartamente, case, terenuri și proprietăți de vacanță, în toată țara.

5. Este sigur să comunic prin chatul rentnbuy?

Da. Chatul intern este securizat, iar numărul de telefon al proprietarului nu este făcut public decât dacă acesta acceptă cererea potențialului chiriaș sau cumpărător.