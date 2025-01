Tony Slattery, cunoscutul comediant și actor britanic, a murit

Tony Slattery, cunoscutul comedian și actor britanic, a decedat la vârsta de 65 de ani, la două zile după un atac de cord.

Tony Slattery a murit

Familia sa a confirmat vestea tragică pentru BBC, iar partenerul său, Mark Michael Hutchinson, a exprimat regretul profund pentru pierderea sa.

Tony Slattery a devenit celebru datorită aparițiilor sale în emisiunea de improvizație Whose Line Is It Anyway?, un show de comedie de la Channel 4, în care a fost un membru constant pe parcursul primelor șapte sezoane.

Emisiunea, găzduită de Clive Anderson, a fost extrem de populară și a avut mai mult de 100 de episoade, fiind ulterior refăcută și în Statele Unite.

Născut în 1959, Slattery a urmat cursurile Universității Cambridge, unde a fost membru al grupului de comedie Footlights, alături de nume celebre precum Stephen Fry, Hugh Laurie și Emma Thompson. Cariera sa a început în televiziune cu apariții în diverse emisiuni, precum O.T.T. și Saturday Stayback, iar mai târziu a fost implicat în mai multe producții de televiziune și film, inclusiv în pelicule celebre precum The Crying Game și Peter’s Friends.

De-a lungul carierei sale, Tony Slattery a primit și o nominalizare la premiile Olivier pentru cea mai bună performanță comedială, pentru rolul său din piesa Neville’s Island. În ultima perioadă, Slattery se afla în turneu cu un spectacol de comedie și prezenta un podcast intitulat Tony Slattery’s Rambling Club.

Slattery este supraviețuit de partenerul său de mai bine de 30 de ani, Mark Michael Hutchinson.

