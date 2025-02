Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a votat vineri pentru revocarea din funcție a președintelui Autorității Electorale Permanente (AEP), Toni Greblă. Decizia a fost luată cu 267 de voturi „pentru”, 56 „împotrivă” și 71 de abțineri.

Înainte de votul parlamentarilor, Comisiile juridice ale Parlamentului au dat un raport favorabil pentru adoptarea cererii de revocare a lui Toni Greblă din funcție.

În cadrul ședinței comisiilor juridice, Toni Greblă a respins acuzațiile care i-au fost aduse și a contestat legitimitatea procedurii de revocare.

„Nu știu dacă este normal să fiu judecat de reprezentanții formațiunilor politice pe care le verific în activitatea financiară”, a declarat acesta, subliniind că decizia politică a coaliției de guvernare ar putea avea consecințe asupra desfășurării procesului electoral.

Apărarea lui Greblă: „Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să rămână neutră”

Fostul președinte AEP a insistat asupra independenței instituției pe care a condus-o:

„Eu, cât și Autoritatea pe care am condus-o, am încercat să rămânem departe de disputele politice. În ultimul an, nimeni nu m-a auzit folosind numele unei formațiuni politice sau al unui candidat la alegeri, tocmai pentru a rămâne echidistant.”

Greblă a respins acuzațiile legate de gestionarea bugetului AEP, explicând că raportul Curții de Conturi a identificat doar o eroare în aplicarea legii privind salariul său.

Acuză o „execuție publică” și avertizează asupra impactului deciziei

În timpul audierii, Toni Greblă a făcut referire la ceea ce el a numit o posibilă „execuție publică”, avertizând că decizia de revocare poate slăbi credibilitatea instituției în organizarea alegerilor.

Las la o parte unele afirmații care pot fi etichetate ca execuție publică a președintelui AEP, care încă este în exercițiu și are rolul de a organiza alegerile.

În plus, el a explicat că relocarea sediului Biroului Electoral Central a fost realizată prin aprobarea unui memorandum în Guvern, respingând acuzațiile privind gestionarea acestui proces.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.