Tom Cruise revine la Cannes cu „Mission: Impossible – The Final Reckoning”

Tom Cruise, celebrul actor american în vârstă de 62 de ani, se pregătește să revină pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes pentru a prezenta, în afara competiției, cel mai nou — și posibil ultimul — film din seria Mission: Impossible.

Pelicula The Final Reckoning va avea premiera mondială pe 14 mai, în a doua seară a prestigiosului festival de la malul Rivierei franceze, notează People.

Tom Cruise revine la Cannes

Confirmarea participării lui Tom Cruise și a regizorului Christopher McQuarrie la eveniment a fost făcută publică marți, 8 aprilie. Aceasta va fi doar a doua apariție a actorului la Cannes în decursul unei cariere impresionante, după debutul din 1992 cu filmul Far and Away și revenirea spectaculoasă din 2022 pentru Top Gun: Maverick, ocazie cu care a primit și Palme d’Or onorifică.

Mission: Impossible – The Final Reckoning continuă acțiunea din filmul precedent, Dead Reckoning (2023), și îl găsește pe Ethan Hunt (Cruise) într-o nouă cursă contra cronometru pentru a opri un inamic periculos — Gabriel (interpretat de Esai Morales) — și o entitate de inteligență artificială misterioasă, cu puterea de a amenința întreaga umanitate.

Trailerul lansat recent pe 7 aprilie oferă secvențe spectaculoase, cu Cruise atârnând de un avion sau sărind în ocean de pe un portavion, precum și imagini cu noile personaje jucate de Hannah Waddingham, Nick Offerman și Tramell Tillman (Severance).

Alături de Cruise, își reiau rolurile actorii Ving Rhames (Luther Stickell), Simon Pegg (Benji Dunn), Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff și Henry Czerny — toți revenind din producția anterioară.

Festivalul de Film de la Cannes urmează să își dezvăluie întregul program oficial pentru ediția din 2025 joi, 10 aprilie. Juriul va fi prezidat în acest an de actrița franceză Juliette Binoche. Prezența lui Cruise la festival și lansarea unui nou capitol Mission: Impossible sunt considerate momente-cheie ale ediției de anul acesta, atrăgând deja atenția industriei cinematografice internaționale.

