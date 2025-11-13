Senatorul consideră că Parlamentul este tratat cu lipsă de respect și că regulile de cooperare instituțională trebuie restabilite

Președintele Comisiei de politică externă din Senat, Titus Corlățean, a anunțat că nu va mai demara procedurile de audiere pentru ambasadorii propuși de Administrația Prezidențială, atâta timp cât află despre aceste numiri din mass-media, nu prin canale oficiale. Senatorul consideră că Parlamentul este tratat cu lipsă de respect și că regulile de cooperare instituțională trebuie restabilite.

„Am aflat din presă despre intenția de a nominaliza un nou ambasador, într-o țară partener strategic al României. Situația nu este nouă, am mai trecut printr-un episod similar, în februarie 2022. Problema nu ține de persoana propusă, ci de modul în care se ignoră rolul Parlamentului și competențele sale. Instituțiile statului trebuie să colaboreze loial, nu prin informații apărute pe surse”, a transmis Corlățean, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

El a amintit că, în urmă cu aproape trei ani, a refuzat audierea a 12 ambasadori propuși, cerând atunci o discuție directă cu Administrația Prezidențială și Ministerul Afacerilor Externe. Corlățean a subliniat că aceleași principii rămân valabile și acum, reiterând necesitatea unei comunicări instituționale corecte.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, foștii consilieri prezidențiali Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu ar urma să fie desemnați ambasadori ai României în Turcia, respectiv în Spania.

„E timpul ca regulile să fie respectate, iar Parlamentul să nu fie redus la un rol formal, într-o procedură care îi revine prin lege”, a conchis senatorul social-democrat.

